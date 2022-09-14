Мама вбитого в Бородянці чекає суду над воєнними злочинцями
Мама вбитого в Бородянці чекає суду над воєнними злочинцями
Романа Герасименка вбили в березні, коли Бородянку окупувала російська армія.
Перед смертю чоловік встиг розповісти матері, що в нього стріляли російські військові.
Роман був серед 250 загиблих, про яких стало відомо після виходу росіян з міста.
Від початку конфлікту українська влада завела понад 26 тис. справ про воєнні злочини.
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