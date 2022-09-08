Балаклія на Харківщині звільнена ЗСУ: чому це важливо

39 хвилин(и) тому

Автор фото, Кракен

Українські військові звільнили місто Балаклія на Харківщині, чиє довоєнне населення складало приблизно 27 тисяч людей.

Про це повідомили військові з спецпідрозділу "Кракен" Головного управління розвідки міноборони у відеозверненні до Володимира Зеленського, яке опублікував офіційний телеграм-канал президента.

"Пане президенте, місто Балаклія Харківської області взято під контроль, наказ виконано. Російські війська відійшли", - повідомляє військовий на відео, який стоїть на даху багатоповерхівки, на якій майорить український прапор.

Відео пересування українських військових та військової техніки біля міськради у центрі Балаклії ще вдень опублікував журналіст Андрій Цаплієнко. На відеозаписі помітно, що центр міста не зазнав суттєвих руйнувань.

Автор фото, Андрій Цаплієнко Підпис до фото, Журналіст Андрій Цаплієнко опублікував відеозапис, на якому помітно українських військових та техніку поблизу міськради у центрі Балаклії

Раніше в генштабі ЗСУ заявили про звільнення 20 населених пунктів на Харківщині, проте їхній перелік не оголосили. Загалом українські війська прорвали фронт на глибину 50 кілометрів.

У соцмережах з'явилися відеозаписи підняття українських прапорів в селах Волохів Яр та Борщовка на північ від Балаклії, відео колони української військової техніки в селищі Шевченкове на шляху до Куп'янська, фотографії українських прапорів у Балаклії.

BBC News Україна в умовах війни не може оперативно перевірити автентичність цих відео та фотоматеріалів.

Автор фото, BBC

Балаклія - давнє місто, яке заснували українські козаки ще 1663 року. До повномасштабного нападу Росії населення міста становило майже 27 тисяч людей, тут працювало підприємство Укроборонпрому з ремонту артилерійських систем та військової техніки.

На півночі міста розташовувались великі склади боєприпасів, які кілька років тому згоріли.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Українські військові машини на вулицях Балаклії, 2018 рік

Росіяни захопили місто на початку повномасштабного наступу - 3 березня. Частина населення залишила Балаклію.

Меру міста Івана Столбовому у квітні прокуратура оголосила підозру у державній зраді. За даними слідства, 27 березня він погодився співпрацювати з росіянами, а 28 березня публічно вмовляв інших місцевих чиновників зробити це.

Пізніше керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що Столбовий з родиною втік до Росії.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Родина переселенців з Балаклії готується до Великодня на Буковині, фото від 25 квітня 2022 року

Наступ на Ізюм і Купянськ

Визволення Балаклії відкриває ЗСУ шлях для наступу на Ізюм - найбільше місто, яке росіянам вдалося захопити у східній Харківщині.

Визволення села Шевченкове на північ від Балаклії відкриває ЗСУ шлях на Куп'янськ - важливий залізничний вузол, який росіяни використовували для постачання своїх військ в регіоні.

У разі успіху операції вся група військ РФ біля Ізюма може опинитись в дуже скрутному становищі й, можливо, оточені.