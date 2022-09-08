Балаклія на Харківщині звільнена ЗСУ: чому це важливо
Українські військові звільнили місто Балаклія на Харківщині, чиє довоєнне населення складало приблизно 27 тисяч людей.
Про це повідомили військові з спецпідрозділу "Кракен" Головного управління розвідки міноборони у відеозверненні до Володимира Зеленського, яке опублікував офіційний телеграм-канал президента.
"Пане президенте, місто Балаклія Харківської області взято під контроль, наказ виконано. Російські війська відійшли", - повідомляє військовий на відео, який стоїть на даху багатоповерхівки, на якій майорить український прапор.
Відео пересування українських військових та військової техніки біля міськради у центрі Балаклії ще вдень опублікував журналіст Андрій Цаплієнко. На відеозаписі помітно, що центр міста не зазнав суттєвих руйнувань.
Раніше в генштабі ЗСУ заявили про звільнення 20 населених пунктів на Харківщині, проте їхній перелік не оголосили. Загалом українські війська прорвали фронт на глибину 50 кілометрів.
У соцмережах з'явилися відеозаписи підняття українських прапорів в селах Волохів Яр та Борщовка на північ від Балаклії, відео колони української військової техніки в селищі Шевченкове на шляху до Куп'янська, фотографії українських прапорів у Балаклії.
BBC News Україна в умовах війни не може оперативно перевірити автентичність цих відео та фотоматеріалів.
Балаклія - давнє місто, яке заснували українські козаки ще 1663 року. До повномасштабного нападу Росії населення міста становило майже 27 тисяч людей, тут працювало підприємство Укроборонпрому з ремонту артилерійських систем та військової техніки.
На півночі міста розташовувались великі склади боєприпасів, які кілька років тому згоріли.
Росіяни захопили місто на початку повномасштабного наступу - 3 березня. Частина населення залишила Балаклію.
Меру міста Івана Столбовому у квітні прокуратура оголосила підозру у державній зраді. За даними слідства, 27 березня він погодився співпрацювати з росіянами, а 28 березня публічно вмовляв інших місцевих чиновників зробити це.
Пізніше керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що Столбовий з родиною втік до Росії.
Наступ на Ізюм і Купянськ
Визволення Балаклії відкриває ЗСУ шлях для наступу на Ізюм - найбільше місто, яке росіянам вдалося захопити у східній Харківщині.
Визволення села Шевченкове на північ від Балаклії відкриває ЗСУ шлях на Куп'янськ - важливий залізничний вузол, який росіяни використовували для постачання своїх військ в регіоні.
У разі успіху операції вся група військ РФ біля Ізюма може опинитись в дуже скрутному становищі й, можливо, оточені.