Королева Єлизавета II померла - Букінгемський палац
Королева Єлизавета II, монарх Великої Британії, що найдовше керувала країною, померла в Балморалі у віці 96 років після 70 років правління.
Її сім'я зібралася в її шотландському маєтку після того, як у четвер зросла стурбованість щодо її здоров'я.
Королева зійшла на трон у 1952 році і стала свідком величезних соціальних змін.
Після її смерті країну очолить її старший син Чарльз, колишній принц Уельський.
У заяві Букінгемського палацу йдеться: "Королева мирно померла в Балморалі сьогодні вдень".
Єлизавета II впродовж 70 років правила Британією, провівши країну крізь усі зміни і завоювавши повагу й захоплення у всьому світі.
Її правління охопило 15 прем'єр-міністрів, починаючи з Вінстона Черчілля, який народився в 1874 році, і включно з Ліз Трасс, яка народилася за 101 рік після нього - у 1975 році.
Більшість народів, що мешкають сьогодні у Великій Британії та країнах Співдружності, народилися і прожили все життя в епоху її правління.
Епоха ця розпочалася у 1952 році та отримала назву Нової Єлизаветинської ери. Сьогодні вона завершилася.
Букінгемський палац оприлюднив першу заяву нового монарха.
"Смерть моєї улюбленої матері, Її Величності королеви - момент найбільшої скорботи для мене та всіх членів моєї родини.
Ми глибоко оплакуємо смерть нашого дорогого монарха та улюбленої мами.
Я знаю, що цю втрату глибоко відчують по всій країні, у королівстві та країнах Співдружності.
Її розділить безліч людей по всьому світу. У цей період скорботи і змін мою сім'ю втішатиме усвідомлення, якою повагою і глибокою прихильністю користувалася королева".
Новим королем Великої Британії після смерті Єлизавети Другої став її син та спадкоємець Чарльз.
Новий британський монарх взяв ім'я Карл III.
Єлизавета II: високі обов'язки і служіння народу
Довге правління королеви Єлизавети II було позначене її високим почуттям обов'язку і прагненням присвятити життя трону і своєму народові. Для багатьох вона стала символом стабільності в мінливому світі.