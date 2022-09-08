Королева Єлизавета II померла - Букінгемський палац

1 година тому

Королева Єлизавета II, монарх Великої Британії, що найдовше керувала країною, померла в Балморалі у віці 96 років після 70 років правління.

Її сім'я зібралася в її шотландському маєтку після того, як у четвер зросла стурбованість щодо її здоров'я.

Королева зійшла на трон у 1952 році і стала свідком величезних соціальних змін.

Після її смерті країну очолить її старший син Чарльз, колишній принц Уельський.

У заяві Букінгемського палацу йдеться: "Королева мирно померла в Балморалі сьогодні вдень".

Єлизавета II впродовж 70 років правила Британією, провівши країну крізь усі зміни і завоювавши повагу й захоплення у всьому світі.

Її правління охопило 15 прем'єр-міністрів, починаючи з Вінстона Черчілля, який народився в 1874 році, і включно з Ліз Трасс, яка народилася за 101 рік після нього - у 1975 році.

Більшість народів, що мешкають сьогодні у Великій Британії та країнах Співдружності, народилися і прожили все життя в епоху її правління.

Епоха ця розпочалася у 1952 році та отримала назву Нової Єлизаветинської ери. Сьогодні вона завершилася.

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Над Букінгемським палацом приспустили прапор

Букінгемський палац оприлюднив першу заяву нового монарха.

"Смерть моєї улюбленої матері, Її Величності королеви - момент найбільшої скорботи для мене та всіх членів моєї родини.

Ми глибоко оплакуємо смерть нашого дорогого монарха та улюбленої мами.

Я знаю, що цю втрату глибоко відчують по всій країні, у королівстві та країнах Співдружності.

Її розділить безліч людей по всьому світу. У цей період скорботи і змін мою сім'ю втішатиме усвідомлення, якою повагою і глибокою прихильністю користувалася королева".

Новим королем Великої Британії після смерті Єлизавети Другої став її син та спадкоємець Чарльз.

Новий британський монарх взяв ім'я Карл III.