Королева Єлизавета II: світові лідери згадують "добросердечну королеву"

Тіффані Вертхаймер,

BBC News

43 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Тодішній президент США Барак Обама та Її Величність та на державному банкеті в Букінгемському палаці в 2011 році

Світові лідери та високопосадовці вшановують пам'ять королеви Єлизавети II, яка померла у 96 років.

Вони згадують глибоке почуття обов'язку і стійкість, а також почуття гумору та доброту королеви.

Одним із перших шану висловив президент Франції Еммануель Макрон, згадавши "добросердечну королеву", яка була "другом Франції".

А колишній президент США Барак Обама сказав, що королева "підкорила світ" своїм "правлінням, що характеризується витонченістю, елегантністю та невтомною трудовою етикою".

"Знову і знову ми були вражені її теплотою, тим, як вона заспокоювала людей, і тим, як вона привносила свій гумор і чарівність у моменти великої пишності", - сказав у своїй заяві Обама, який кілька разів зустрічався з королевою.

Нинішній президент США Джо Байден описав королеву як "більш ніж монарха - вона визначила епоху".

Згадавши про свій візит до Великої Британії у 2021 році у ролі президента, Байден сказав, що "вона зачарувала нас своєю дотепністю, зворушила своєю добротою і щедро ділилася з нами своєю мудрістю".

Під час свого правління королева Єлизавета II зустрічалася з 14-ма президентами США.

Автор фото, 10 Downing Street Підпис до фото, Королева з Джо та Джилл Байденами торік на саміті Великої Сімки в Корнуоллі

Колишній президент США Дональд Трамп сказав, що він "ніколи не забуде щедрої дружби, великої мудрості та чудового почуття гумору Її Величності".

"Якою величною і красивою леді вона була - подібної до неї не було!" - написав він на своїй онлайн-платформі Truth Social.

Королева також правила під час керівництва 12-х канадських прем'єр-міністрів. Виступаючи незабаром після повідомлення про її смерть, Джастін Трюдо емоційно сказав, що вона мала "очевидну глибоку та незмінну любов до канадців"

"У складному світі її стійка витонченість і рішучість давали нам усім підтримку", - сказав Трюдо, додавши, що йому буде не вистачати їхніх "розмов", у яких королева була "вдумливою, мудрою, допитливою, корисною, кумедною".

"Вона була однією з моїх улюблених людей у ​​світі, і я сумуватиму за нею", - сказав він, стримуючи сльози.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Її Величність зустрічалася з канадським прем'єром Джастіном Трюдо кілька разів, у тому числі цього року у Віндзорі

"Надзвичайна постать"

Король Нідерландів Віллем-Олександр, який є родичем королеви Єлизавети, сказав, що він і королева Максима згадують "стійкого і мудрого" монарха з "глибокою повагою і великою прихильністю".

А король Бельгії Філіп і королева Матильда сказали, що вона була "надзвичайною постаттю... яка протягом усього свого правління показувала гідність, мужність і відданість".

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді згадав свої "пам'ятні зустрічі" з монархом під час двох візитів до Великої Британії.

"Я ніколи не забуду її теплоту та доброту, - написав він у твіттері. - Під час однієї із зустрічей вона показала мені хустку, яку Магатма Ганді подарував їй на весілля. Я завжди буду дорожити цим жестом".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Королева Єлизавета II and прем'єр Індії Нарендра Моді у Букінгемському палаці у 2015 році

Канцлер Німеччини Олаф Шольц віддав належне "чудовому гумору" королеви та зазначив у своїй заяві, що "її прихильність німецько-британському примиренню після жахів Другої світової війни незабутня".

"Історична постать"

Будучи монархом протягом семи десятиліть, королева Єлизавета пережила часи надзвичайних змін.

Як зазначив Барак Обама - вона жила "у періоди процвітання та застою - від висадки на Місяць до падіння Берлінської стіни".

Президент Ірландії Майкл Хіггінс відзначив "надзвичайне почуття обов'язку" королеви, яке "посяде унікальне місце в історії Великої Британії".

"Її 70-річне правління охоплювало періоди величезних змін, під час яких вона була чудовим джерелом заспокоєння для британського народу", - сказав він у великій заяві.

Ірландський голова уряду, Тішех Майкл Мартін назвав її правління історичним, а смерть королеви - "кінцем епохи".

"Її відданість обов'язку та державній службі були очевидними, а її мудрість і досвід справді унікальні", - сказав Мартін у заяві. Він також згадав її "багато люб'язних жестів і теплих зауважень" під час державного візиту до Ірландії в 2011 році.

Антоніу Гутерреш, генеральний секретар ООН, сказав, що присутність королева Єлизавета була заспокійливою підтримкою "протягом десятиліть кардинальних змін, включаючи деколонізацію Африки та Азії та еволюцію Співдружності".

У своїй заяві він віддав данину "її непохитній, довічній відданості служінню своєму народу. Світ довго пам'ятатиме її відданість і лідерство".

Президент Ізраїлю Ісаак Герцоґ також визнав величезні зміни, свідком яких була королева за своє правління, але сказав, що протягом цього часу вона "залишалася іконою стабільного, відповідального лідерства та маяком моралі, людяності та патріотизму".

Хоча королева не відвідувала Ізраїль, Чарльз, Едвард, Вільям і покійний принц Філіп, чия мати похована в Єрусалимі, - відвідували.