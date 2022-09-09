Кохання Єлизавети: як відбувалося королівське весілля у 1947 році

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Кохання Єлизавети: як відбувалося королівське весілля у 1947 році

46 хвилин(и) тому

Принцеса Єлизавета побралася зі своїм чотириюрідним братом, герцогом Единбурзьким, у листопаді 1947 року.

Вінстон Черчилль назвав це яскравим спалахом у сірій повоєнній Британії.

Єлизавета II та принц Філіп прожили разом 73 роки. У шлюбі вони народили чотирьох дітей.

Найстарший з них - принц Чарльз - став королем після смерті королеви Єлизавети ІІ.