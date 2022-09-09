Повний текст звернення короля Чарльза ІІІ до нації та країн Співдружності

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Підпис до фото, Король Чарльз ІІІ під час звернення до нації

Король Карл III звернувся до нації та країн Співдружності з такою промовою:

"Я звертаюся до вас сьогодні з почуттям глибокої скорботи. Впродовж всього свого життя Її Величність Королева — моя улюблена мати — була натхненням і прикладом для мене та всієї моєї сім'ї. І ми, як і будь-яка сім'я, у величезному боргу перед нею за її любов, прихильність, керівництво, розуміння та приклад.

Королева Єлизавета прожила гарне життя, обіцянку служити Британії, яку вона дала долі, - дотримала, а її смерть викликає глибокий сум.

Цю обіцянку довічного служіння я повторюю усім вам сьогодні.

Окрім особистого горя, яке відчуває вся моя родина, ми також поділяємо разом з багатьма з вас у Сполученому Королівстві, в усіх країнах, де королева була головою держави, у країнах Співдружності та в усьому світі глибоку вдячність за понад 70 років, впродовж яких моя матір, як королева, служила людям багатьох країн.

У 1947 році, у свій 21-й день народження, в ефірі з Кейптауна вона пообіцяла країнам Співдружності присвятити своє життя, яким би воно не було - коротким чи довгим, служінню своїм народам.

Це було більше, ніж обіцянка: це було глибоке особисте зобов'язання, яке визначило все її життя.

Вона пішла на жертви заради виконання обов'язку. Її відданість як суверена була непохитною в часи змін і прогресу, у часи радості та святкування, а також у часи смутку і втрат.

У її служінні ми побачили незмінну любов до традицій разом із безстрашними обіймами прогресу, які роблять нас великими як нації.

Прихильність, захоплення та повага, які вона викликала, стали візитівкою її правління. І, як може підтвердити кожен член моєї родини, вона поєднувала ці якості з теплотою, гумором і безпомилковою здатністю завжди бачити в людях найкраще.

Я віддаю належне пам'яті моєї матері та вшановую її життя, віддане служінню. Я знаю, що її смерть приносить великий сум багатьом із вас, і я поділяю це почуття безмірної втрати з усіма вами.

Коли королева зійшла на престол, Велика Британія та світ все ще долали злидні й наслідки Другої світової війни та жили за правилами попередніх часів.

Впродовж останніх 70 років ми спостерігали, як наше суспільство стало одним із багатьох культур і багатьох конфесій.

Своєю чергою змінювалися і державні інституції. Але попри всі зміни та виклики, наша нація та ширша сім'я країн, талантами, традиціями та досягненнями яких я так невимовно пишаюся, досягали успіхів і процвітали. Наші цінності незмінні і мають такими залишати і надалі.

Незмінні також і роль та обов'язки монархії, як і особливі стосунки монарха та відповідальність перед англіканською церквою, у якій знайшла основу моя власна віра.

Саме в цій вірі та її цінностях я виріс, щоби плекати почуття обов'язку перед іншими та з великою повагою ставитися до дорогих традицій, свобод і обов'язків нашої унікальної історії та нашої системи парламентського правління.

Як це робила і сама королева з такою непохитною відданістю, так і я урочисто зобов'язуюся протягом усього часу, що дарує мені Бог, підтримувати конституційні принципи, які є основоположними для нашої нації.

І де б ви не жили у Сполученому Королівстві чи на інших територіях корони по всьому світу, і яким би не було ваше походження, які б переконання ви не мали, я намагатимусь служити вам з відданістю, повагою та любов'ю, як робив це усе своє життя.

Звичайно, моє життя зміниться, коли я приступлю до виконання своїх нових обов'язків. Я більше не зможу приділяти стільки свого часу та енергії благодійним організаціям і проблемам, які мене так хвилюють. Але я знаю, що ця важлива робота буде продовжена в інших надійних руках.

Це також час змін для моєї сім'ї. Я розраховую на люблячу допомогу моєї дорогої дружини Камілли. На знак визнання її вірної державної служби після нашого шлюбу сімнадцять років тому вона стане моєю королевою-консортом. Я знаю, що вона серйозно ставиться до обов'язків у своїй новій ролі і я дуже сильно на неї покладаюся.

Як мій спадкоємець, Вільям тепер отримує шотландські титули, які так багато означали для мене. Він змінив мене на посаді герцога Корнуольського та бере на себе відповідальність за герцогство Корнуольське, яку я ніс понад п'ять десятиліть.

Сьогодні я пишаюся тим, що зробив його принцом Уельським, Tywysog Cymru, країни, титул якої я мав велику честь носити впродовж стількох років свого життя та служіння.

Я знаю, що Вільям та Кетрін, наші нові принц і принцеса Уельські, й надалі надихатимуть, вестимуть дискусії в нашій країні та спрямовуватимуть увагу туди, де найбільше потрібна допомога.

Я також хочу висловити свою любов до Гаррі та Меган, які продовжують будувати своє життя за кордоном.

Трохи більше, ніж за тиждень, ми зберемося разом як нація, як Співдружність, і навіть як глобальна спільнота, щоби попрощатися з моєю улюбленою матір'ю. У нашій скорботі пам'ятаймо та черпаймо сили зі світла її прикладу. Від імені всієї своєї родини я можу лише висловити найщирішу та сердечну подяку за ваші співчуття та підтримку. Вони значать для мене більше, ніж я можу передати словами.

І моїй дорогій мамі, у той час, як ти починаєш свою останню велику подорож, щоби приєднатися до мого дорогого покійного тата, я хочу просто сказати: дякую. Дякую тобі за твою любов і відданість нашій сім'ї та сім'ї народів, яким ти служила так старанно всі ці роки.