Перша промова короля Чарльза III. Повне відео
Король Чарльз III звернувся до нації та країн Співдружності з першою промовою.
"Я звертаюся до вас сьогодні з почуттям глибокої скорботи. Впродовж всього свого життя Її Величність Королева — моя улюблена мати — була натхненням і прикладом для мене та всієї моєї сім'ї" — сказав король. Він зазначив, що Єлизавета ІІ зійшла на трон, коли Британія ще відчувала на собі наслідки Другої світової війни та жила старими уявленнями про світ. Під час її правління британське суспільство змінювалося, поєднавши у собі людей безлічі національностей і віросповідань. Змінювалися і принципи управління державою.
Король звернувся до всіх підданих і пообіцяв, що протягом усього свого життя служитиме їм з вірністю, повагою та любов'ю, керуючись принципами британської Конституції.
"Королева Єлизавета ІІ прожила життя гідно, втіливши в життя визначену долею обіцянку. Сьогодні я поновлюю перед вами цю обіцянку – служити до кінця життя", – зазначив Чарльз ІІІ.