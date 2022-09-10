"Безпрецедентний випадок". Кит міг перекинути човен, загинули п'ятеро людей

1 година тому

Автор фото, REINHARD DIRSCHERL

П'ятеро людей загинули в Новій Зеландії після того, як перекинувся їхній човен. Інцидент відбувся, ймовірно, через зіткнення з китом.

Одинадцять людей, в основному з групи спостереження за птахами, перебували на борту, коли човен перекинувся в суботу в Гуз-Бей поблизу міста Кайкура.

Поліція відмовилася говорити про те, що стало причиною інциденту, лише підтвердивши факт зіткнення.

Але Крейг Макл, мер Кайкури, сказав журналістам, що, на його думку, човен перекинувся через кита.

Макл вважає, що умови в бухті на той час були "ідеальними", тож чиновники припустили, що це кит, який сплив під судном, став причиною перекидання.

Якби човен натрапив на іншу перешкоду, у ньому б залишилася пробоїна, додав він. Водночас жодних помітних пошкоджень на судні не було.

"Це трагічна подія, яка вплинула на життя багатьох людей, в тому числі на родини та близьких", — сказав Макл на пресконференції.

"Я хотів би подякувати всім, хто брав участь у порятунку та пошуках. Можливість повернути всіх додому — найкращий результат у таких жахливих обставинах".

Автор фото, Reuters

Сержант Метт Бойс відмовився коментувати цю теорію, але визнав, що інцидент був "безпрецедентним".

За його словами, усіх, хто вижив, включно з капітаном човна, доправили до лікарні, а потім відпустили. Один із тих, хто вижив, отримав легкі травми.

Пасажири судна були частиною групи спостереження за птахами, яка, як вважають, зібралася з усієї країни.

Кайкура популярна серед шанувальників морського життя, і багато місцевих компаній пропонують прогулянки на човнах і вертольотах, щоб побачити китів і дельфінів.

Макл сказав Associated Press, що такі аварії нечувані в регіоні, але кількість китів тут в останні дні змусила його турбуватися про ймовірність зіткнення.

У 2015 році п'ятеро британських туристів загинули в Канаді, коли човен для спостереження за китами потрапив під хвилю та перекинувся.