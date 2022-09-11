У Балаклії воїни ЗСУ звільнили Шевченка від російської пропаганди про "єдиний народ"
У Балаклії під час російської окупації на білбордах з'явилися пропагандистські гасла, які українські військові почали знищувати одразу ж після того, як перебрали контроль над містом.
Під час такої роботи троє бойових товаришів раптом побачили, що під російським плакатом добре зберігся український з поетичною цитатою Шевченка.
Цей символічний епізод військової операції з визволення Харківщини потрапив на відео.
BBC вдалося зв'язатися з його авторами, які зараз перебувають в районі бойових дій.
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