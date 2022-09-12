Удари росіян по Харкову: що відомо

39 хвилин(и) тому

Автор фото, Державна служба з надзвичайних ситуацій України Підпис до фото, Внаслідок російського удару на Харківській ТЕЦ спалахнула пожежа, а двоє працівників загинули

Увечері в неділю російські військові завдали ударів по Харківський ТЕЦ, що призвело до тимчасового зникнення енергопостачання в кількох регіонах.

"Близько 20:00 ворог завдав ракетного удару по Холодногірському району, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. 2 працівників загинули. Рятувальники майже всю ніч локалізували масштабну пожежу", - повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов вранці.

За його словами, внаслідок російських ракетних ударів у Харкові та у великій частині Харківської області зникло електропостачання, а без електрики не працювали насоси, які подають людям у будинки воду.

"Наразі по області електро- та водопостачання відновлено на 80%", - повідомив Синєгубов і подякував енергетикам та рятувальникам за роботу.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли, що було завдано шкоду обладнанню ТЕЦ, а адмінбудівлю частково була зруйнована, на час прибуття рятувальників площа пожежі складала понад 1000 кв. м.

Автор фото, SERGEY KOZLOV/EPA-EFE/REX/Shutterstock

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Пожежу на Харківський ТЕЦ гасили всю ніч

Окрім обстрілу Харківської ТЕЦ, за словами Синєгубова вчора від російських ракетних обстрілів постраждав об'єкт критичної інфраструктури в Чугуївському районі, де двоє людей отримали поранення.

У ДСНС повідомили, що ракетний удар у Чугуївському районі Харківщині зачепив об'єкт, "подібний" до Харківської ТЕЦ, там пожежа охопила 70 кв метрів і була ліквідована вже о 22:15.

А опівночі по Харкову росіяни завдали ще один удар. Російська ракета частково зруйнувала п'ятиповерхівку, де загинула одна людина і двоє отримали поранення.

"Цієї ночі близько опівночі ворог завдав ракетного удару, попередньо з ЗРК С-300, по Новобаварському району Харкова. Частково зруйновано 5-поверховий житловий будинок", - розповів Синєгубов.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Наслідки удару по Харківській ТЕЦ

Зеленський до росіян: "Без газу чи без вас? Без вас"

Увечері в неділю Володимир Зеленський відреагував наобстріли Харківської ТЕЦ та Харкова у телеграм. За його словами, "крізь непроглядну темряву Україна й цивілізований світ чітко бачать ці терористичні акти".

Він звинуватив Росію у завданні навмисних ракетних ударів по цивільній критичній інфраструктурі України, внаслідок яких були знеструмлені Харківська та Донецька області, а в Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській були часткові проблеми з живленням.

Зеленський також звернувся до росіян, і запевнив, що Україна все одно буде жити вільно від них:

Ви досі думаєте, що ми "адін народ"?

Ви досі думаєте, що зможете нас налякати, зламати, схилити до поступок?

Ви справді так нічого й не зрозуміли?

Не зрозуміли, хто ми? За що ми? Про що ми?

Читайте по губах:

Без газу чи без вас? Без вас.

Без світла чи без вас? Без вас.

Без води чи без вас? Без вас.

Без їжі чи без вас? Без вас.

Холод, голод, темрява й спрага - для нас не так страшно й смертельно, як ваші "дружба й братерство".

Але історія все розставить по місцях.

І ми будемо з газом, світлом, водою та їжею.. і БЕЗ вас!