"Повторення вчорашнього вечора". Харків знову без світла і води через обстріли

1 година тому

Автор фото, ДСНС Підпис до фото, Вчора вночі на Харківщині також були масштабні обстріли енергетичної інфраструктури. Загинуло 4 енергетики

Російські військові знову обстріляли Харків, у результаті чого постраждала критична інфраструктура. У місті знову зникло світло та припинилося водопостачання, каже мер.

Від обстрілів загинула людина, а кількість поранених уже збільшилася до чотирьох, повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, удари прийшлися по двох районах - Основ'янському та Київському, є влучання у дорожнє покриття.

Після ударів у Харкові також зупинилося метро, повідомили в комунальному підприємстві.

"Повторюється ситуація вчорашнього вечора", - написав мер Ігор Терехов у своєму телеграмі.

У неділю ввечері росіяни завдали ударів по Харківський ТЕЦ та Зміївській ТЕС, у результаті чого енергопостачання зникло відразу в кількох регіонах.

За словами губернатора, Харкові та у великій частині без електрики не працювали помпи, які подають у будинки воду.

Без світла залишилися і сотні тисяч українців на Полтавщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Сумщині та Донеччині.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Наслідки удару по Харківській ТЕЦ

Попри великі площі пожеж, енергопостачання у деяких будинках вдалося відновити вже за 40 хвилини, а всі основні лінії полагодили за 4,5 години, звітував міністр енергетики.

Під час обстрілів загинуло 4 енергетики, ще троє поранених.

Зараз у Харкові енергетики, рятівники та комунальники знову працюють над ліквідацією наслідків нового обстрілу, каже мер.

Удари по Харкову та енергетичній інфраструктурі відбуваються на фоні успішного контрнаступу ЗСУ в області, внаслідок чого за неповний тиждень вдалося звільнили від російських військових десятки населених пунктів, загалом 3 тисячі кілометрів.