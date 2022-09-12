"Повторення вчорашнього вечора". Харків знову без світла і води через обстріли
Російські військові знову обстріляли Харків, у результаті чого постраждала критична інфраструктура. У місті знову зникло світло та припинилося водопостачання, каже мер.
Від обстрілів загинула людина, а кількість поранених уже збільшилася до чотирьох, повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, удари прийшлися по двох районах - Основ'янському та Київському, є влучання у дорожнє покриття.
Після ударів у Харкові також зупинилося метро, повідомили в комунальному підприємстві.
"Повторюється ситуація вчорашнього вечора", - написав мер Ігор Терехов у своєму телеграмі.
У неділю ввечері росіяни завдали ударів по Харківський ТЕЦ та Зміївській ТЕС, у результаті чого енергопостачання зникло відразу в кількох регіонах.
За словами губернатора, Харкові та у великій частині без електрики не працювали помпи, які подають у будинки воду.
Без світла залишилися і сотні тисяч українців на Полтавщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Сумщині та Донеччині.
Попри великі площі пожеж, енергопостачання у деяких будинках вдалося відновити вже за 40 хвилини, а всі основні лінії полагодили за 4,5 години, звітував міністр енергетики.
Під час обстрілів загинуло 4 енергетики, ще троє поранених.
Зараз у Харкові енергетики, рятівники та комунальники знову працюють над ліквідацією наслідків нового обстрілу, каже мер.
Удари по Харкову та енергетичній інфраструктурі відбуваються на фоні успішного контрнаступу ЗСУ в області, внаслідок чого за неповний тиждень вдалося звільнили від російських військових десятки населених пунктів, загалом 3 тисячі кілометрів.
Удари по Харкову: все, що відомо про атаку Росії на енергосистему
Увечері в неділю російські військові завдали ударів по Харківський ТЕЦ, що призвело до тимчасового зникнення енергопостачання одразу в кількох регіонах.