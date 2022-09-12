Зачистка і фільтрація. Мер Ізюма розповів ВВС, коли туди повернуться жителі

31 хвилин(и) тому

Автор фото, СБ України Підпис до фото, Українські військові в Ізюмі

Мер Ізюма Валерій Марченко розповів в інтерв'ю ВВС, що саме зараз відбувається у звільненому українською армією місті, та коли туди зможуть повернутися жителі.

За його словами, зараз в Ізюмі перебуває українська армія, піднятий державний прапор.

"В місті спокійно, військові займаються зачисткою, обходять територію міста, шукають ворожих солдатів, які ховалися по приватних оселях. Якщо знаходять, то вибивають їх", - розповів Марченко.

Потім, каже він, в місті проведуть так звану фільтрацію.

"Будуть вишукувати колаборантів. Це ще займе десь 10 днів. Після цього у місто зможуть спокійно повертатися жителі, які виїхали", - зазначив мер.

Він також повідомив, що людей з міста виїхало дуже багато - майже дві третини населення.

Місто розбомблене

За словами мера Марченка, Ізюм дуже постраждав, відколи у березні його захопила російська армія.

"Ще з березня, коли окупанти бомбили літаками і артилерією, наше місто було розбите, постраждали багатоповерхівки, інфраструктура", - каже він.

В більшості районів зараз немає світла, газу та води. Зв'язку немає.

"Зараз наші солдати встановлюють "Старлінк" і дають місцевим жителям зв'язуватися з близькими",- розповідає Марченко.

Крім того, у місті величезна проблема з опаленням.

"Майже всі котельні розбомблені, і опалювальний сезон під великим питанням. Майже 70% багатоповерхівок постраждали, є зовсім розбомблені. Ситуація дуже важка", - наголосив мер.

Тим не менше, каже він, попри це, багато людей усе ж планують повернутися в Ізюм.

Контрнаступ ЗСУ

Українські війська увійшли до Ізюма, який є важливим стратегічним містом, 10 вересня під час контрнаступу на харківському напрямку.

В рамках цього ж наступу під контроль України перейшли такі міста Харківщини, як Балаклія та Куп'янськ - важливий залізничний вузол.

Загалом від початку вересня під контроль України повернулися понад 3000 квадратних кілометрів території, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

11 вересня росіяни відступили з практично з усієї Харківщини, за винятком лівого берега річки Оскіл.

Швидкість контратаки заскочила росіян зненацька.

Українські військові звітують, що вдалося захопити багато техніки, яку росіяни змушені були кидати на дорогах.

"Російські окупанти тікають від українських воїнів так, що залишають після себе цілі арсенали боєприпасів. І ми обов'язково використаємо їх за призначенням", - відзвітувала СБУ, оприлюднивши у твіттері знімки боєприпасів та техніки, залишеної росіянами.