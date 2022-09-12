Все ближче до Херсона. ЗСУ повідомили про результати наступу на півдні

41 хвилин(и) тому

Автор фото, Український наступ Підпис до фото, Такою фотографією українські військові проілюстрували взяття Високопілля

Збройні сили під час контрнаступу на півдні України остаточно звільнили від росіян щонайменше п'ять населених пунктів та близько 500 квадратних кілометрів.

Про це заявила речниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк під час брифінгу в медіацентрі "Україна-Укрінформ" 12 вересня.

"Наші успіхи протягом останніх двох тижнів є досить переконливими. Ми просунулися на різних ділянках від чотирьох до кількох десятків кілометрів. Маємо звільнені площі - близько 500 квадратних кілометрів", - заявила Гуменюк.

За її словами, ЗСУ офіційно може проголосити, що населені пункти Високопілля, Нововознесенське, Білогірка, Сухий ставок і Миролюбівка на сьогодні вже звільнені.

"Вони під українським прапором, там зачищена територія. Населення там вже повністю під юрисдикцією України", - повідомила Гуменюк.

Вона додала, що ворог при відступі там зробив багато мінувань територій.

Мова іде про Миролюбівку біля звільненого раніше Високопілля.

Не треба плутати з Миролюбівкою, яка розташоване неподалік від Чорнобаївки та Херсона.

За даними американського інституту вивчення війни, біля Миролюбівки Херсонського району ще тривають бої.

Про звільнення Миролюбівки почали повідомляти ще 10 вересня, тож передові позиції ЗСУ можуть зараз бути ще ближче до Херсона.

Раніше Гуменюк повідомила, що Російські військові опинилися у складних умовах через контрнаступ ЗСУ, тому окремі підрозділи армії РФ на півдні налаштовані на перемовини з українськими бійцями.

"Намагаються вести перемовини про умови того, як вони (російські військові. - Ред.) складуть зброю та перейдуть під егіду міжнародного гуманітарного права," - розповіла Гуменюк "24 каналу".

За її словами, офіцери російських підрозділів отримали завдання залишати позиції у будь-який спосіб, який на той час буде доступним.

Автор фото, Генштаб

Гуменюк відзначила, що росіяни вже кидають техніку на правому березі Херсонщини, аби врятуватися.

"Техніку й озброєння окупанти лишають, а себе та підрозділи евакуюють на лівий берег", - каже вона.