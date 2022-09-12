У Франції українок побили через музику - це могли зробити росіяни. МЗС вже займається
У Франції побили двох українок. Жінки стверджують, що нападником був росіянин, а причиною нападу - українська музика.
Про інцидент першим повідомив віцепрезидент Об'єднання українців Франції Володимир Когутяк.
Після цього справу з побиттям українок на особливий контроль взяло посольство України у Франції.
Як повідомив ВВС News Україна речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, "дипломати взаємодіють з французькими правоохоронцями задля оперативного розслідування нападу та підтримують зв'язок із потерпілими".
За його словами, їм надали необхідну медичну допомогу.
"Нападники мають бути покарані", - наполягають в МЗС.
ВВС News Україна також поспілкувалася з однією з потерпілих, яку звати Аліна. Інша жертва нападу - її матір.
Аліна розповіла свою версію обставин нападу.
Аліна разом з мамою на початку квітня виїхала з Ізюма Харківської області. Місто окупували росіяни через місяць після повномасштабного вторгнення в Україну.
До французького селища Рокбрюн-Кап-Мартен на Лазуровому узбережжі поблизу Ніцци переїхали нещодавно. Аліна розповідає, що селище тихе і спокійне, але на вулицях чутно багато російської мови з характерним московським акцентом.
У неділю близько 22:00 жінки прогулювалися селищем, розмовляли та слухали на телефоні українську пісню, яку прислав знайомий.
"Нам назустріч йшло четверо людей: два чоловіки, один качок, інший худий і високий, а ззаду жінка з дитиною. Ми наче проминули одне одного та звернули на бічну дорогу", - згадує Аліна.
Жінка каже, що чоловіки спілкувалися російською, а коли проминули жінок, один з перехожих вигукнув їм навздогін російською: "Я из Киева".
"Ми нічого не відповіли, - згадує Аліна. - А коли звернули в бічну вулицю, нас наздогнав качок. Від першого удару я лежала на асфальті. Всього було два удари".
"Маму вдарив тричі. У неї зламаний ніс. У нас обох струс мозку", - розповідає жінка.
Жінки викликали швидку та поліцію. Їхні свідчення записали та надали медичну допомогу.
Наступного дня Аліна поїхала в поліцію і написала заяву про напад і побиття.
Українки в задовільному стані, місця удару болять та набрякають, паморочиться голова.
Аліна сподівається, що нападники будуть покарані.