У Франції українок побили через музику - це могли зробити росіяни. МЗС вже займається

1 година тому

Автор фото, Володимир Когутяк

У Франції побили двох українок. Жінки стверджують, що нападником був росіянин, а причиною нападу - українська музика.

Про інцидент першим повідомив віцепрезидент Об'єднання українців Франції Володимир Когутяк.

Після цього справу з побиттям українок на особливий контроль взяло посольство України у Франції.

Як повідомив ВВС News Україна речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, "дипломати взаємодіють з французькими правоохоронцями задля оперативного розслідування нападу та підтримують зв'язок із потерпілими".

За його словами, їм надали необхідну медичну допомогу.

"Нападники мають бути покарані", - наполягають в МЗС.

ВВС News Україна також поспілкувалася з однією з потерпілих, яку звати Аліна. Інша жертва нападу - її матір.

Аліна розповіла свою версію обставин нападу.

Аліна разом з мамою на початку квітня виїхала з Ізюма Харківської області. Місто окупували росіяни через місяць після повномасштабного вторгнення в Україну.

До французького селища Рокбрюн-Кап-Мартен на Лазуровому узбережжі поблизу Ніцци переїхали нещодавно. Аліна розповідає, що селище тихе і спокійне, але на вулицях чутно багато російської мови з характерним московським акцентом.

У неділю близько 22:00 жінки прогулювалися селищем, розмовляли та слухали на телефоні українську пісню, яку прислав знайомий.

"Нам назустріч йшло четверо людей: два чоловіки, один качок, інший худий і високий, а ззаду жінка з дитиною. Ми наче проминули одне одного та звернули на бічну дорогу", - згадує Аліна.

Жінка каже, що чоловіки спілкувалися російською, а коли проминули жінок, один з перехожих вигукнув їм навздогін російською: "Я из Киева".

Автор фото, Володимир Когутяк Підпис до фото, Мама Аліни отримала три удари від чоловіка спортивної статури. У неї переламаний ніс та струс мозку

"Ми нічого не відповіли, - згадує Аліна. - А коли звернули в бічну вулицю, нас наздогнав качок. Від першого удару я лежала на асфальті. Всього було два удари".

"Маму вдарив тричі. У неї зламаний ніс. У нас обох струс мозку", - розповідає жінка.

Жінки викликали швидку та поліцію. Їхні свідчення записали та надали медичну допомогу.

Наступного дня Аліна поїхала в поліцію і написала заяву про напад і побиття.

Українки в задовільному стані, місця удару болять та набрякають, паморочиться голова.

Аліна сподівається, що нападники будуть покарані.