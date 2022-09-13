Чоловік помер від нападу свого кенгуру. Тримав як домашню тваринку

Тіффані Тернбул

BBC News, Сідней

43 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Напади кенгуру на людей в Австралії трапляються рідко

Австралієць помер після нападу кенгуру, якого він тримав як домашнього улюбленця, повідомляє поліція.

Родич знайшов 77-річного чоловіка з серйозними травмами в понеділок у нього вдома в Редмонді, приблизно за 400 км на південь від Перта.

Коли бригада швидкої допомоги прибула на місце події, кенгуру заважав їм надати допомогу чоловікові.

Поліція каже, що вони були змушені застрелити тварину, щоб парамедики змогли дістатися до потерпілого. Чоловік помер на місці.

Представник поліції повідомив ЗМІ, що вони вважають, що кенгуру того дня напав на чоловіка, що і призвело до смерті.

В Австралії живе близько 50 мільйонів кенгуру, які можуть важити до 90 кг і сягати 2 метрів.

Але смертельні напади трапляються рідко - це перший випадок, зареєстрований в Австралії з 1936 року.

Кенгуру мають "багато зброї" - наприклад, гострі зуби, кігті та сильні ноги, сказав Австралійській радіомовній корпорації експерт із поведінки кенгуру Грем Коулсон.

"Звичайно, якщо вони загнані в кут або в якійсь біді, вони можуть бути досить небезпечними", - каже Коулсон.

"Проблема з кенгуру та людьми полягає в тому, що ми обидвоє - тварини, що стоять на двох ногах, і таке вертикальне положення є викликом для самця кенгуру", - каже він.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Кенгуру дуже сильна тварина, тримати її вдома може бути небезпечно

Тому тримання кенгуру вдома може бути небезпечним для їхніх власників.

У липні у Квінсленді кенгуру напав на 67-річну жінку під час прогулянки, зламав їй ногу і подряпав.

А в березні внаслідок нападу кенгуру в Новому Південному Уельсі трирічна дівчинка отримала серйозні травми голови.