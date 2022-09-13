Еммі-2022: хто став переможцем премії
Оголосили цьогорічних переможців премії "Еммі" — найпрестижнішої телевізійної нагороди.
Церемонія нагородження знаменитої кінопремії відбулася в Лос-Анджелесі 12 вересня.
Ось довгий список щасливчиків.
Найкращий драматичний серіал - Спадщина" (HBO/HBO Max)
Номінанти:
- "Краще подзвоніть Солу" (AMC)
- "Ейфорія" (HBO/HBO Max)
- "Озарк" (Netflix)
- "Розрив" (Apple TV+)
- "Гра в кальмара" (Netflix)
- "Дивні дива" (Netflix)
- "Шершні" (Showtime)
Найкращий комедійний серіал - "Тед Лассо" (Apple TV+)
Номінанти:
- "Початкова школа "Ебботт" (ABC)
- "Баррі" (HBO/HBO Max)
- "Угамуй свій запал" (HBO/HBO Max)
- "Хитрощі" (HBO/HBO Max)
- "Дивовижна місис Мейзел" (Prime Video)
- "Вбивства в одній будівлі" (Hulu)
- "Чим ми займаємося в тінях" (FX)
Найкращий мінісеріал - "Білий лотос" (HBO/HBO Max)
Номінанти:
- "Ломка" (Hulu)
- "Вибула" (Hulu)
- "Вигадана Анна" (Netflix)
- "Пем і Томмі" (Hulu)
Найкращий актор у драматичному серіалі - Лі Чон Че, "Гра в кальмара" (Netflix)
Номінанти:
- Джейсон Бейтман - "Озарк" (Netflix)
- Браян Кокс - "Спадщина" (HBO/HBO Max)
- Боб Оденкерк - "Краще подзвоніть Солу" (AMC)
- Адам Скотт - "Розрив/Поділ" (Apple TV+)
- Джеремі Стронг - "Спадщина" (HBO/HBO Max)
Найкраща акторка у драматичному серіалі - Зендая, "Ейфорія" (HBO/HBO Max)
Номінанти:
- Джоді Комер - "Вбиваючи Єву" (BBC America)
- Лора Лінні - "Озарк" (Netflix)
- Мелані Лінскі - "Шершні" (Showtime)
- Сандра О - "Вбиваючи Єву" (BBC America)
- Різ Візерспун - "Ранкове шоу" (Apple TV+)
Найкращий актор другого плану у драматичному серіалі - Меттью Макфедьєн, "Спадщина" (HBO/HBO Max)
Номінанти:
- Ніколас Браун - "Спадщина" (HBO/HBO Max)
- Біллі Крудап - "Ранкове шоу" (Apple TV+)
- Кіран Калкін - "Спадщина" (HBO/HBO Max)
- Пак Хе Су - "Гра в кальмара" (Netflix)
- Джон Туртурро - "Розрив/Поділ" (Apple TV+)
- Крістофер Вокен - "Розрив/Поділ" (Apple TV+)
- О Йон Су - "Гра в кальмара" (Netflix)
Найкраща акторка другого плану у драматичному серіалі - Джулія Гарнер, "Озарк" (Netflix)
Номінанти:
- Патриція Аркетт - "Розрив/Поділ" (Apple TV+)
- Чон Хо Йон - "Гра в кальмара" (Netflix)
- Крістіна Річчі - "Шершні" (Showtime)
- Рей Сігорн - "Краще подзвоніть Солу" (AMC)
- Джей Сміт-Камерон - "Спадщина" (HBO/HBO Max)
- Сара Снук - "Спадщина" (HBO/HBO Max)
- Сідні Свіні - "Ейфорія" (HBO/HBO Max)
Найкращий актор у комедійному серіалі - Джейсон Судейкіс,"Тед Лассо" (Apple TV+)
Номінанти:
- Дональд Гловер - "Атланта" (FX)
- Білл Гейдер - "Баррі" (HBO/HBO Max)
- Ніколас Голт - "Велика" (Hulu)
- Стів Мартін - "Вбивства в одній будівлі" (Hulu)
- Мартін Шорт - "Вбивства в одній будівлі" (Hulu)
Найкраща акторка у комедійному серіалі - Джин Смарт, "Хитрощі" (HBO/HBO Max)
Номінанти:
- Рейчел Броснаген - "Дивовижна місис Мейзел" (Prime Video)
- Квінта Брансон - "Початкова школа "Ебботт" (ABC)
- Кейлі Куоко - "Бортпровідниця" (HBO/HBO Max)
- Ель Феннінг - "Велика" (Hulu)
- Ісса Рей - "Біла ворона" (HBO/HBO Max)
Найкращий актор у міні-серіалі - Майкл Кітон, "Ломка" (Hulu)
Номінанти:
- Колін Ферт- "Сходи" (HBO/HBO Max)
- Ендрю Гарфілд - "Під прапором небес" (FX)
- Оскар Айзек - "Сцени з подружнього життя" (HBO/HBO Max)
- Хімеш Патель - "Станція одинадцять" (HBO/HBO Max)
- Себастіан Стен - "Пем і Томмі" (Hulu)
Найкраща акторка у мінісеріалі - Аманда Сайфред, "Вибула" (Hulu)
Номінанти:
- Тоні Коллетт- "Сходи" (HBO/HBO Max)
- Джулія Гарнер - "Вигадана Анна" (Netflix)
- Лілі Джеймс - "Пем і Томмі" (Hulu)
- Сара Полсон - "Імпічмент: Американська історія злочинів" (FX)
- Маргарет Кволлі - " Покоївка" (Netflix)