Еммі-2022: хто став переможцем премії

Ted Lasso star Jason Sudeikis holding up two Emmy Awards

Автор фото, Reuters

Оголосили цьогорічних переможців премії "Еммі" — найпрестижнішої телевізійної нагороди.

Церемонія нагородження знаменитої кінопремії відбулася в Лос-Анджелесі 12 вересня.

Ось довгий список щасливчиків.

Найкращий драматичний серіал - Спадщина" (HBO/HBO Max)

Номінанти:

  • "Краще подзвоніть Солу" (AMC)
  • "Ейфорія" (HBO/HBO Max)
  • "Озарк" (Netflix)
  • "Розрив" (Apple TV+)
  • "Гра в кальмара" (Netflix)
  • "Дивні дива" (Netflix)
  • "Шершні" (Showtime)

Найкращий комедійний серіал - "Тед Лассо" (Apple TV+)

Номінанти:

  • "Початкова школа "Ебботт" (ABC)
  • "Баррі" (HBO/HBO Max)
  • "Угамуй свій запал" (HBO/HBO Max)
  • "Хитрощі" (HBO/HBO Max)
  • "Дивовижна місис Мейзел" (Prime Video)
  • "Вбивства в одній будівлі" (Hulu)
  • "Чим ми займаємося в тінях" (FX)

Найкращий мінісеріал - "Білий лотос" (HBO/HBO Max)

Номінанти:

  • "Ломка" (Hulu)
  • "Вибула" (Hulu)
  • "Вигадана Анна" (Netflix)
  • "Пем і Томмі" (Hulu)

Найкращий актор у драматичному серіалі - Лі Чон Че, "Гра в кальмара" (Netflix)

Номінанти:

  • Джейсон Бейтман - "Озарк" (Netflix)
  • Браян Кокс - "Спадщина" (HBO/HBO Max)
  • Боб Оденкерк - "Краще подзвоніть Солу" (AMC)
  • Адам Скотт - "Розрив/Поділ" (Apple TV+)
  • Джеремі Стронг - "Спадщина" (HBO/HBO Max)

Автор фото, Getty Images

Найкраща акторка у драматичному серіалі - Зендая, "Ейфорія" (HBO/HBO Max)

Номінанти:

  • Джоді Комер - "Вбиваючи Єву" (BBC America)
  • Лора Лінні - "Озарк" (Netflix)
  • Мелані Лінскі - "Шершні" (Showtime)
  • Сандра О - "Вбиваючи Єву" (BBC America)
  • Різ Візерспун - "Ранкове шоу" (Apple TV+)

Найкращий актор другого плану у драматичному серіалі - Меттью Макфедьєн, "Спадщина" (HBO/HBO Max)

Номінанти:

  • Ніколас Браун - "Спадщина" (HBO/HBO Max)
  • Біллі Крудап - "Ранкове шоу" (Apple TV+)
  • Кіран Калкін - "Спадщина" (HBO/HBO Max)
  • Пак Хе Су - "Гра в кальмара" (Netflix)
  • Джон Туртурро - "Розрив/Поділ" (Apple TV+)
  • Крістофер Вокен - "Розрив/Поділ" (Apple TV+)
  • О Йон Су - "Гра в кальмара" (Netflix)

Найкраща акторка другого плану у драматичному серіалі - Джулія Гарнер, "Озарк" (Netflix)

Номінанти:

  • Патриція Аркетт - "Розрив/Поділ" (Apple TV+)
  • Чон Хо Йон - "Гра в кальмара" (Netflix)
  • Крістіна Річчі - "Шершні" (Showtime)
  • Рей Сігорн - "Краще подзвоніть Солу" (AMC)
  • Джей Сміт-Камерон - "Спадщина" (HBO/HBO Max)
  • Сара Снук - "Спадщина" (HBO/HBO Max)
  • Сідні Свіні - "Ейфорія" (HBO/HBO Max)

Найкращий актор у комедійному серіалі - Джейсон Судейкіс,"Тед Лассо" (Apple TV+)

Номінанти:

  • Дональд Гловер - "Атланта" (FX)
  • Білл Гейдер - "Баррі" (HBO/HBO Max)
  • Ніколас Голт - "Велика" (Hulu)
  • Стів Мартін - "Вбивства в одній будівлі" (Hulu)
  • Мартін Шорт - "Вбивства в одній будівлі" (Hulu)

Найкраща акторка у комедійному серіалі - Джин Смарт, "Хитрощі" (HBO/HBO Max)

Номінанти:

  • Рейчел Броснаген - "Дивовижна місис Мейзел" (Prime Video)
  • Квінта Брансон - "Початкова школа "Ебботт" (ABC)
  • Кейлі Куоко - "Бортпровідниця" (HBO/HBO Max)
  • Ель Феннінг - "Велика" (Hulu)
  • Ісса Рей - "Біла ворона" (HBO/HBO Max)

Найкращий актор у міні-серіалі - Майкл Кітон, "Ломка" (Hulu)

Номінанти:

  • Колін Ферт- "Сходи" (HBO/HBO Max)
  • Ендрю Гарфілд - "Під прапором небес" (FX)
  • Оскар Айзек - "Сцени з подружнього життя" (HBO/HBO Max)
  • Хімеш Патель - "Станція одинадцять" (HBO/HBO Max)
  • Себастіан Стен - "Пем і Томмі" (Hulu)

Найкраща акторка у мінісеріалі - Аманда Сайфред, "Вибула" (Hulu)

Номінанти:

  • Тоні Коллетт- "Сходи" (HBO/HBO Max)
  • Джулія Гарнер - "Вигадана Анна" (Netflix)
  • Лілі Джеймс - "Пем і Томмі" (Hulu)
  • Сара Полсон - "Імпічмент: Американська історія злочинів" (FX)
  • Маргарет Кволлі - " Покоївка" (Netflix)

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