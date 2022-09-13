Які російські трофеї захопили ЗСУ: танкова рота, "Зоопарк" і ключ до "Орланів"
- Сергій Морфінов
- для ВВС News Україна
Українська армія поповнилася сотнями одиниць трофейної російської техніки на Харківщині, причому деякі зразки Збройні сили РФ втратили вперше в історії.
Російське міноборони пояснило власний відхід "операцією зі згортання та перекидання ізюмсько-балаклійського угруповання" та серією "відволікаючих та демонстраційних заходів".
Якщо сприймати цю версію серйозно, то таким "відволіканням" можна вважати цілу танкову роту, яку росіяни залишили в Ізюмі, а також рідкісну радіолокаційну станцію та комплект безпілотників з документацією, які опинилися в руках ЗСУ.
Які ж трофеї отримала українська армія на Харківщині?
"Оскільки в районі Ізюма базувалися тилові частини цілої загальновійськової армії, то, відповідно, і зразки захопленої техніки набагато високотехнологічніші, ніж траплялися до цього", - пояснює військовий історик і публіцист Михайло Жирохов у розмові з BBC News Україна.
Загальновійськова армія призначена для ведення найрізноманітніших бойових дій як самостійно, так і у складі більших з'єднань (наприклад, фронтів, як у Другій світовій війні), тому до її складу зазвичай входить широкий перелік військової техніки, щоб забезпечити автономність підрозділу.
Не було виключенням в даному плані й "ізюмсько-балаклійське угруповання", яке, за різними оцінками, нараховувало кілька батальйонно-тактичних груп, а кількість російських бійців там могла перевищувати 10 тисяч.
Саме тому кількість "затрофеєної" Збройними силами України російської техніки така значна, включно з рідкісними та новітніми зразками, які зазвичай перебувають глибоко в тилу.
В українських соцмережах навіть виник мем про "російський ленд-ліз" - мовляв, трофейної техніки, так багато, що це нагадує програму ленд-лізу для ЗСУ від Заходу, до якої "вирішила приєднатися" Росія.
"Успіхом можна назвати те, що до рук українських військових потрапив повний комплект документації зі станцією управління БПЛА "Орлан-10". Для фахівців з розробки систем протидії безпілотникам це справжній подарунок", - говорить про трофеї Михайло Жирохов.
"Крім того, ЗСУ захопили військовий набір систем спостереження та зв'язку - зокрема, комплекс-розвідник ПСНР-8Р (Комплекс розвідки для артилерії. - Ред.)", - додає він.
Водночас бойова техніка росіян, захоплена зараз українською армією, більш стандартна для цієї війни - в основному це танки Т-72 і Т-80 різних модифікацій, каже Михайло Жирохов.
"Що цікаво - велика кількість 152-мм самохідних артустановок "Мста-С", причому модернізованих, та навіть 120-мм самохідний міномет "Нона-СВК", - відзначає військовий аналітик.
"З систем протиповітряної оборони варто звернути увагу на транспортно-заряджальну машину для ЗРК "Оса-АКМ" і найголовніше - ракети до цього комплексу", - додає Михайло Жирохов.
"Загалом боєприпасів захоплено дуже багато. Причому всіх калібрів, оскільки, судячи з усього, серед захопленого українською армією є склад армійського рівня - а це, щонайменше, 10 тисяч тонн боєкомплекту", - резюмує він.
Розглянемо детальніше кілька зразків техніки, яка тепер є у ЗСУ.
Танкова рота "Кантемирівської дивізії"
Кадри багатьох покинутих російських танків в Ізюмі - одне з найяскравіших свідчень того, що відхід росіян навряд чи був плановим.
"Десять залишених танків й іншу бронетехніку українські військові в районі Ізюма знайшли лише в одному місці. А скільки ще таких місць ми не бачили?" - запитує Левко Стек, журналіст "Радіо Свобода", який зараз служить прикордонником.
Десять танків - це танкова рота, повноцінний тактичний підрозділ механізованих чи танкових бригад.
Як пише військовий оглядач Кирило Данильченко, мова йде про модернізовані танки Т-80БВ, які належали 4-й танковій "Кантемирівській" дивізії, що до початку вторгнення в Україну вважалася одним з елітних підрозділів у російській армії.
"Чи-то паливо у них закінчилося, чи-то "располагу" (Місце квартирування. - Ред.) танкістів накрили і сісти не було кому - але факт показовий", - відзначає Кирило Данильченко.
Танки Т-80 - машини, які були і залишаються на озброєнні української армії. Тож ці трофеї, ймовірно, вже в найближчому майбутньому приєднаються до якоїсь з механізованих чи танкових бригад ЗСУ.
САУ
Окрім танків парк бронетехніки української армії поповнився численними САУ - самохідними артилерійськими установками.
Перевага у кількості САУ, які використовують переважно 152-мм снаряди радянського зразка, - це той параметр, який дозволив росіянам успішно наступати на Донбасі й захопити Луганщину.
Логічно, що багато їх було і на Харківщині й зараз стали трофеями ЗСУ.
"Нове "придбання" - самохідна артилерійська установка 2С19 "Мста-С" 152мм. "Своїх не кидаємо", - кажуть російські окупанти. На практиці ж після зустрічі з нашими воїнами кидають ще й як - і своїх солдатів, і техніку, тікаючи від українських десантників", - так управління зі стратегічних комунікацій описало здобутки 25-ї бригади ДШВ.
А військовий кореспондент та редактор сайту "Цензор.Нет" Юрій Бутусов зафіксував ще покинуту САУ "Акація" у звільненому Куп'янську.
"Самохідна артилерійська установка 2С3 "Акація", 152-мм, в самому Куп'янську. Вона обмальована хрестами (Маркер українських підрозділів під час контрнаступу на Харківщині. - Ред.), але очевидно, що це не ЗСУ, це трофей", - каже Юрій Бутусов.
Річ у тому, що після численних пожеж артилерійських складів в Україні з 2014 року у ЗСУ виник дефіцит снарядів 152-мм, які були майже повністю використані у перші місяці повномасштабного вторгнення. Зараз українська армія використовує артилерію переважно "натівського" 155-мм калібру.
Тому питання про те, як будуть ЗСУ використовувати захоплені російські САУ на фронті, залишається відкритим. Утім, з урахуванням "затрофеєного" боєкомплекту, принаймні кілька одиниць цілком можуть з'явитися на передовій.
ЗРК "Тор-М1"
Під Балаклеєю українські бійці захопили зентіно-ракетний комплекс "Тор-М1".
Це не новинка серед українських трофеїв - за даними спостерігачів з Oryx, ЗСУ вже захопили щонайменше чотири таких комплексів різних модифікацій.
"ЗРК "Тор" - всепогодний тактичний зенітний ракетний комплекс, призначений для вирішення завдань протиповітряної і протиракетної оборони на рівні дивізійної ланки. ЗРК ТОР-М1 - модифікація прийнята на озброєння в 1991 році", - пише Мілітарний портал.
Їх же росіяни використовують як ППО на частині своїх військових кораблів, а також встановили такий комплекс на острові Зміїний, де він був знищений "Байрактаром".
"Тор" перебуває на озброєнні ЗСУ, тож проблем з його інтеграцією до українських протиповітряних підрозділів не буде.
Станція розвідки
Згадана Михайлом Жироховим ПСНР-8Р - це "переносна станція наземної розвідки "Кредо-М1". Новітній російський комплекс, який дозволяє корегувальникам суттєво підвищити ефективність наведення артилерії.
У 2020 році спільнота InformNapalm повідомляла про знищення такої станції на Донбасі бійцями 24-ї бригади ЗСУ.
Але чи вдавалося українським військовим захопити "Кредо-М1" - невідомо. Цілком можливо, що це перший випадок в історії.
Про цей трофей повідомило Управління стратегічних комунікацій у телеграмі.
Станції розвідки - рідкісна та високотехнологічна апаратура, яку без документації досить проблематично освоїти, тому, вочевидь, ЗСУ знадобиться час для того, щоб інтегрувати цей трофей.
"Зоопарк 1-М"
Ще одним високотехнологічним, але набагато більш цінним трофеєм ЗСУ на Харківщині є радіолокаційна станція 1Л261 із складу контрбатарейного комплексу "Зоопарк-1М".
"Цей комплекс призначений для розвідки по пострілу (пуску) вогневих позицій стріляючих мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню, стартових позицій тактичних ракет і забезпечує стрільбу (пуски) своїх аналогічних виробів", - пишуть оглядачі українського видання Defense Express.
Про його захоплення стало відомо з відео одного з українських бійців, який опублікував кадри, як він з товаришем підходить до покинутої російської станції, перевіряючи стежку міношукачем.
"Ми йдемо за ленд-лізом. За системою РЛС "Зоопарк", - коментував відео військовий.
Як пише Defense Express, це вже другий "Зоопарк", захоплений ЗСУ з початку російського вторгнення - перший українські бійці "затрофеїли" у березні.
Оскільки РЛС є лише частиною комплексу, то важко припускати, чи зможуть ЗСУ використовувати його за прямим призначенням. Утім, враховуючи технологічність та високу вартість "Зоопарку", можна припустити, що цей трофей є одним з найцінніших із захоплених на Харківщині.
"Очі" російської артилерії
Але найбільший резонанс викликав інший харківський трофей - повний комплект російських безпілотників "Орлан-10".
Про нього повідомив блогер Паша Кащук, який раніше займався автомобільною тематикою, але після 24 лютого почав активно досліджувати російську військову техніку, включно з "розпаковкою" збитих "Орланів".
"У нові поставки за програмою "Жест доброї волі" від 15-ї бригади армійської авіації ЗС Росії були долучені в т.ч. комплекси "Орлан-10", включаючи (так!) наземні станції, антени та заводську документацію", - написав він.
Це перший відомий випадок захоплення українською армією "Орлана-10" з усіма супровідними компонентами.
"Орлани" - важливий фактор для сучасної російської артилерії. Це інтегровані "очі" "Мста-С" та інших російських САУ, які дозволяють артилеристам в режимі реального часу наводитися та вести "вогневий вал" по цілях на фронті.
За рахунок того, що ці безпілотники використовують багато цивільних комплектуючих (наприклад, оптику), які є дешевшими і не підпадали під санкції, Росія виробила і продовжує виробляти багато таких апаратів, що забезпечує російській армії фактично цілодобове спостереження за лінією зіткнення.
Водночас вартість "Орланів-10" значно нижча від протиповітряних засобів, якими їх збивають (починаючи від радянських комплексів "Ігла" і закінчуючи Stinger чи Starstreak). Тож, з урахуванням кількості "Орланів", ця проблема для ЗСУ є ще більш масштабною.
Тому доступ до документації, інформації про частоти, кодування, протоколи дій цього російського безпілотника для української армії є дуже важливою інформацією, яку її підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) і радіоелектронної розвідки (РЕР) отримали вперше з 2014 року.
"Незабаром друга (але це не точно) армія фактично втратить свої наймасовіші безпілотники. Вони стануть ще легшою здобиччю для наших РЕБ і РЕР, як і їхні екіпажі на землі під час роботи для ракет Хаймарс! Схоже, точні координати "наземок" можна зняти з сигналу", - прогнозує Паша Кащук.