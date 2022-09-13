Які російські трофеї захопили ЗСУ: танкова рота, "Зоопарк" і ключ до "Орланів"

Сергій Морфінов

для ВВС News Україна

30 хвилин(и) тому

Автор фото, СтратКом ЗСУ Підпис до фото, Самохідна артилерійська установка 2С19 "Мста-С" - тепер частина артилерії ЗСУ

Українська армія поповнилася сотнями одиниць трофейної російської техніки на Харківщині, причому деякі зразки Збройні сили РФ втратили вперше в історії.

Російське міноборони пояснило власний відхід "операцією зі згортання та перекидання ізюмсько-балаклійського угруповання" та серією "відволікаючих та демонстраційних заходів".

Якщо сприймати цю версію серйозно, то таким "відволіканням" можна вважати цілу танкову роту, яку росіяни залишили в Ізюмі, а також рідкісну радіолокаційну станцію та комплект безпілотників з документацією, які опинилися в руках ЗСУ.

Які ж трофеї отримала українська армія на Харківщині?

Автор фото, Стратком ЗСУ

"Оскільки в районі Ізюма базувалися тилові частини цілої загальновійськової армії, то, відповідно, і зразки захопленої техніки набагато високотехнологічніші, ніж траплялися до цього", - пояснює військовий історик і публіцист Михайло Жирохов у розмові з BBC News Україна.

Загальновійськова армія призначена для ведення найрізноманітніших бойових дій як самостійно, так і у складі більших з'єднань (наприклад, фронтів, як у Другій світовій війні), тому до її складу зазвичай входить широкий перелік військової техніки, щоб забезпечити автономність підрозділу.

Не було виключенням в даному плані й "ізюмсько-балаклійське угруповання", яке, за різними оцінками, нараховувало кілька батальйонно-тактичних груп, а кількість російських бійців там могла перевищувати 10 тисяч.

Саме тому кількість "затрофеєної" Збройними силами України російської техніки така значна, включно з рідкісними та новітніми зразками, які зазвичай перебувають глибоко в тилу.

В українських соцмережах навіть виник мем про "російський ленд-ліз" - мовляв, трофейної техніки, так багато, що це нагадує програму ленд-лізу для ЗСУ від Заходу, до якої "вирішила приєднатися" Росія.

Автор фото, Стратком ЗСУ Підпис до фото, Трофейні російські гранатомети

"Успіхом можна назвати те, що до рук українських військових потрапив повний комплект документації зі станцією управління БПЛА "Орлан-10". Для фахівців з розробки систем протидії безпілотникам це справжній подарунок", - говорить про трофеї Михайло Жирохов.

"Крім того, ЗСУ захопили військовий набір систем спостереження та зв'язку - зокрема, комплекс-розвідник ПСНР-8Р (Комплекс розвідки для артилерії. - Ред.)", - додає він.

Водночас бойова техніка росіян, захоплена зараз українською армією, більш стандартна для цієї війни - в основному це танки Т-72 і Т-80 різних модифікацій, каже Михайло Жирохов.

"Що цікаво - велика кількість 152-мм самохідних артустановок "Мста-С", причому модернізованих, та навіть 120-мм самохідний міномет "Нона-СВК", - відзначає військовий аналітик.

Автор фото, Telegram "Тиск" Підпис до фото, "Нона-СВК"

"З систем протиповітряної оборони варто звернути увагу на транспортно-заряджальну машину для ЗРК "Оса-АКМ" і найголовніше - ракети до цього комплексу", - додає Михайло Жирохов.

"Загалом боєприпасів захоплено дуже багато. Причому всіх калібрів, оскільки, судячи з усього, серед захопленого українською армією є склад армійського рівня - а це, щонайменше, 10 тисяч тонн боєкомплекту", - резюмує він.

Розглянемо детальніше кілька зразків техніки, яка тепер є у ЗСУ.

Танкова рота "Кантемирівської дивізії"

Автор фото, Telegram

Кадри багатьох покинутих російських танків в Ізюмі - одне з найяскравіших свідчень того, що відхід росіян навряд чи був плановим.

"Десять залишених танків й іншу бронетехніку українські військові в районі Ізюма знайшли лише в одному місці. А скільки ще таких місць ми не бачили?" - запитує Левко Стек, журналіст "Радіо Свобода", який зараз служить прикордонником.

Десять танків - це танкова рота, повноцінний тактичний підрозділ механізованих чи танкових бригад.

Автор фото, Левко Стек

Як пише військовий оглядач Кирило Данильченко, мова йде про модернізовані танки Т-80БВ, які належали 4-й танковій "Кантемирівській" дивізії, що до початку вторгнення в Україну вважалася одним з елітних підрозділів у російській армії.

"Чи-то паливо у них закінчилося, чи-то "располагу" (Місце квартирування. - Ред.) танкістів накрили і сісти не було кому - але факт показовий", - відзначає Кирило Данильченко.

Танки Т-80 - машини, які були і залишаються на озброєнні української армії. Тож ці трофеї, ймовірно, вже в найближчому майбутньому приєднаються до якоїсь з механізованих чи танкових бригад ЗСУ.

САУ

Автор фото, Стратком ЗСУ Підпис до фото, Мста-С

Окрім танків парк бронетехніки української армії поповнився численними САУ - самохідними артилерійськими установками.

Перевага у кількості САУ, які використовують переважно 152-мм снаряди радянського зразка, - це той параметр, який дозволив росіянам успішно наступати на Донбасі й захопити Луганщину.

Логічно, що багато їх було і на Харківщині й зараз стали трофеями ЗСУ.

"Нове "придбання" - самохідна артилерійська установка 2С19 "Мста-С" 152мм. "Своїх не кидаємо", - кажуть російські окупанти. На практиці ж після зустрічі з нашими воїнами кидають ще й як - і своїх солдатів, і техніку, тікаючи від українських десантників", - так управління зі стратегічних комунікацій описало здобутки 25-ї бригади ДШВ.

Автор фото, Стратком ЗСУ

А військовий кореспондент та редактор сайту "Цензор.Нет" Юрій Бутусов зафіксував ще покинуту САУ "Акація" у звільненому Куп'янську.

Автор фото, Бутусов Плюс

"Самохідна артилерійська установка 2С3 "Акація", 152-мм, в самому Куп'янську. Вона обмальована хрестами (Маркер українських підрозділів під час контрнаступу на Харківщині. - Ред.), але очевидно, що це не ЗСУ, це трофей", - каже Юрій Бутусов.

Річ у тому, що після численних пожеж артилерійських складів в Україні з 2014 року у ЗСУ виник дефіцит снарядів 152-мм, які були майже повністю використані у перші місяці повномасштабного вторгнення. Зараз українська армія використовує артилерію переважно "натівського" 155-мм калібру.

Тому питання про те, як будуть ЗСУ використовувати захоплені російські САУ на фронті, залишається відкритим. Утім, з урахуванням "затрофеєного" боєкомплекту, принаймні кілька одиниць цілком можуть з'явитися на передовій.

ЗРК "Тор-М1"

Автор фото, Бутусов Плюс

Під Балаклеєю українські бійці захопили зентіно-ракетний комплекс "Тор-М1".

Це не новинка серед українських трофеїв - за даними спостерігачів з Oryx, ЗСУ вже захопили щонайменше чотири таких комплексів різних модифікацій.

"ЗРК "Тор" - всепогодний тактичний зенітний ракетний комплекс, призначений для вирішення завдань протиповітряної і протиракетної оборони на рівні дивізійної ланки. ЗРК ТОР-М1 - модифікація прийнята на озброєння в 1991 році", - пише Мілітарний портал.

Їх же росіяни використовують як ППО на частині своїх військових кораблів, а також встановили такий комплекс на острові Зміїний, де він був знищений "Байрактаром".

"Тор" перебуває на озброєнні ЗСУ, тож проблем з його інтеграцією до українських протиповітряних підрозділів не буде.

Станція розвідки

Автор фото, Стратком ЗСУ

Згадана Михайлом Жироховим ПСНР-8Р - це "переносна станція наземної розвідки "Кредо-М1". Новітній російський комплекс, який дозволяє корегувальникам суттєво підвищити ефективність наведення артилерії.

У 2020 році спільнота InformNapalm повідомляла про знищення такої станції на Донбасі бійцями 24-ї бригади ЗСУ.

Але чи вдавалося українським військовим захопити "Кредо-М1" - невідомо. Цілком можливо, що це перший випадок в історії.

Про цей трофей повідомило Управління стратегічних комунікацій у телеграмі.

Станції розвідки - рідкісна та високотехнологічна апаратура, яку без документації досить проблематично освоїти, тому, вочевидь, ЗСУ знадобиться час для того, щоб інтегрувати цей трофей.

"Зоопарк 1-М"

Автор фото, Telegram

Ще одним високотехнологічним, але набагато більш цінним трофеєм ЗСУ на Харківщині є радіолокаційна станція 1Л261 із складу контрбатарейного комплексу "Зоопарк-1М".

"Цей комплекс призначений для розвідки по пострілу (пуску) вогневих позицій стріляючих мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню, стартових позицій тактичних ракет і забезпечує стрільбу (пуски) своїх аналогічних виробів", - пишуть оглядачі українського видання Defense Express.

Про його захоплення стало відомо з відео одного з українських бійців, який опублікував кадри, як він з товаришем підходить до покинутої російської станції, перевіряючи стежку міношукачем.

Автор фото, Telegram

"Ми йдемо за ленд-лізом. За системою РЛС "Зоопарк", - коментував відео військовий.

Як пише Defense Express, це вже другий "Зоопарк", захоплений ЗСУ з початку російського вторгнення - перший українські бійці "затрофеїли" у березні.

Оскільки РЛС є лише частиною комплексу, то важко припускати, чи зможуть ЗСУ використовувати його за прямим призначенням. Утім, враховуючи технологічність та високу вартість "Зоопарку", можна припустити, що цей трофей є одним з найцінніших із захоплених на Харківщині.

"Очі" російської артилерії

Автор фото, Паша Кащук

Але найбільший резонанс викликав інший харківський трофей - повний комплект російських безпілотників "Орлан-10".

Про нього повідомив блогер Паша Кащук, який раніше займався автомобільною тематикою, але після 24 лютого почав активно досліджувати російську військову техніку, включно з "розпаковкою" збитих "Орланів".

"У нові поставки за програмою "Жест доброї волі" від 15-ї бригади армійської авіації ЗС Росії були долучені в т.ч. комплекси "Орлан-10", включаючи (так!) наземні станції, антени та заводську документацію", - написав він.

Це перший відомий випадок захоплення українською армією "Орлана-10" з усіма супровідними компонентами.

Автор фото, Паша Кащук

"Орлани" - важливий фактор для сучасної російської артилерії. Це інтегровані "очі" "Мста-С" та інших російських САУ, які дозволяють артилеристам в режимі реального часу наводитися та вести "вогневий вал" по цілях на фронті.

За рахунок того, що ці безпілотники використовують багато цивільних комплектуючих (наприклад, оптику), які є дешевшими і не підпадали під санкції, Росія виробила і продовжує виробляти багато таких апаратів, що забезпечує російській армії фактично цілодобове спостереження за лінією зіткнення.

Водночас вартість "Орланів-10" значно нижча від протиповітряних засобів, якими їх збивають (починаючи від радянських комплексів "Ігла" і закінчуючи Stinger чи Starstreak). Тож, з урахуванням кількості "Орланів", ця проблема для ЗСУ є ще більш масштабною.

Тому доступ до документації, інформації про частоти, кодування, протоколи дій цього російського безпілотника для української армії є дуже важливою інформацією, яку її підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) і радіоелектронної розвідки (РЕР) отримали вперше з 2014 року.

"Незабаром друга (але це не точно) армія фактично втратить свої наймасовіші безпілотники. Вони стануть ще легшою здобиччю для наших РЕБ і РЕР, як і їхні екіпажі на землі під час роботи для ракет Хаймарс! Схоже, точні координати "наземок" можна зняти з сигналу", - прогнозує Паша Кащук.