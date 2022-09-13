Жан-Люк Годар. Помер французький режисер і класик "нової хвилі"

1 година тому

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Франко-швейцарський кінорежисер Жан-Люк Годар помер на 92-му році життя, повідомляє газета Liberation. Французька Le Monde також підтвердила інформацію.

Годар стояв біля джерел одного з найважливіших напрямів кінематографа XX століття - французької "нової хвилі". Загалом режисер зняв понад сотню фільмів.

Перший повнометражний фільм Годара "На останньому подиху" (1960) став одним з головних символів "нової хвилі" і прославив молодого, 26-річного актора Жана-Поля Бельмондо.

Зйомка ручною камерою з інвалідного візка, різкий монтаж, імпровізовані розмови про секс і політику та постійні цитати з кінокласики - все це привернуло увагу глядачів і критиків.

До режисера-початківця прийшла гучна слава, а згодом знаменитий кінокритик і лауреат Пулітцерівської премії Роджер Еберт навіть назвав "На останньому подиху" найкращим дебютом в історії кіно з часів "Громадянина Кейна" Орсона Веллса.

"Тут все порушує класичні закони монтажу", - говорив про цю картину видатний режисер Андрій Тарковський.

Музою Годара довгі роки була актриса Ганна Каріна, яка згодом стала його дружиною. Вона померла у 2019 році.

У 1961 році вона зіграла головну роль у фільмі Годара "Жінка є жінка", за яку отримала премію "Срібний ведмідь" у номінації "Найкраща жіноча роль" на 11-му Берлінському міжнародному кінофестивалі.

Потім були інші фільми Годара, де вона зіграла головні ролі - "Жити своїм життям", "Сторонній", "Безтямний П'єро" та інші.

Останній фільм Годара "Образ і мова" вийшов 2018 року. За нього він отримав спецприз Каннського кінофестивалю.