Бої між Вірменією і Азербайджаном. Що це значить і які втрати сторін

49 хвилин(и) тому

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Міноборони Вірменії повідомило, що озброєні сили Азербайджану в ніч на вівторок відкрили інтенсивний вогонь у напрямку прикордонних міст із використанням артилерії та стрілецької зброї. Влада Азербайджану висунула зустрічі обвинувачення.

"13 вересня о 00:05 підрозділи азербайджанських озброєних сил відкрили інтенсивний вогонь у напрямку міст Ґоріс, Сотк і Джермук із використанням артилерії, великокаліберної та стрілецької зброї. Обстрілювалися позиції вірменських ЗС", - йдеться у повідомленні міноборони Вірменії.

Вранці у вівторок прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив, що в результаті нічних боїв загинули щонайменше 49 військових.

За його словами, зараз інтенсивність боїв спала. "Лише на одному-двох напрямках зараз триває напад азербайджанської сторони", - зазначив Пашинян, додавши, що вночі наступ військових Азербайджану йшов по шести-семи напрямках.

"Азербайджан намагається все це представити як відповідь на нібито провокації з боку Вірменії, але це абсолютно неправдива інформація", - стверджує Пашинян.

Міноборони Азербайджану обвинуватило Єреван у масштабній диверсії на декількох напрямках.

"У ніч на 12 вересня підрозділами озброєних сил Вірменії були створені широкомасштабні диверсії на Дашкесанському, Кельбаджарському і Лачинському напрямках азербайджано-вірменського державного кордону. Диверсійні групи озброєних сил Вірменії в темний час доби замінували райони і шляхи постачання між позиціями підрозділів азербайджанської армії в різних напрямках, використовуючи гірний рельєф місцевості та яри. У результаті прийнятими нашими частинами термінових заходів із негайного запобігання цих актів відбувся бій", - заявило відомство.

Заяви про вторгнення на територію сусідньої республіки в Баку назвали абсурдом, заявивши про пошкодження своєї інфраструктури.

Там додали, що в результаті є втрати як з азербайджанського, так і з вірменського боку.

"Приймаються необхідні заходи, щоб заглушити вогневі точки озброєних сил Вірменії та не допустити розширення масштабів воєнного конфлікту", - додали у відомстві.

Війна в Карабасі тривала 44 дні та закінчилася в ніч на 10 листопада 2020 року підписанням тристоронньої (Вірменія, Азербайджан та Росія) угоди, за результатами якої Азербайджану повернули райони навколо Карабаху, а також історичну столицю регіону Шуша.

У сам Карабах ввели російських миротворців, які відтоді й контролюють нову лінію зіткнення, що розділяє вірмен Карабаху та азербайджанські війська.

Попри закінчення бойових дій, загострення на прикордонних територіях відбуваються регулярно.

Зараз може ітись про бої на територіях на кордоні між країнами, які не мають стосунку до Карабаху. Це суттєво відрізняє ситуацію у порівнянні з попередніми загостреннями.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У 2020 році Азербайджан повернув собі більшу частину території Карабаху

Безпрецедентна ескалація

Григор Атанесян, кореспондент ВВС

Якщо новини з регіонів Вірменії підтвердяться, то нічна ескалація стане безпрецедентною. За повідомленнями вірменської влади та журналістів, із артилерії обстріляли міста Вірменії, і не лише прикордонні центри Ґоріс та Варденіс, а й курортне місто Джермук і Мартуні на озері Севан.

Виступаючи у парламенті, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян розповів про 49 загиблих вірменських військових і попередив, що ця цифра не кінцева. Він сказав, що азербайджанські війська наступали вночі на кількох напрямках.

Пашинян пов'язав ескалацію з провалом переговорів, на яких, за його словами, президент Азербайджану Ільхам Алієв висловив претензії на територію Вірменії, а Нагірний Карабах і зовсім відмовився обговорювати.

Це здивувало експертів, тому що вірменський прем'єр та його союзники виразили готовність до масштабних поступок.

Важливо, що йдеться не про Карабах, зону конфлікту, де стоять російські миротворці. Бої йдуть на території Республіки Вірменія, що визнають обидві сторони.

У Баку кажуть, що почали воєнну операцію у відповідь на провокації - за їхньою версією, вірменські війська вели обстріли весь останній тиждень.

Але джерела у Вірменії переконують, що вірменська армія просто не в стані їх здійснювати після тяжкої поразки у війні 2020 року, що показала військову перевагу Азербайджану.

Єревану залишається дипломатія. За ніч вірменський прем'єр встиг переговорити з президентами Росії, Франції та держсекретарем США. Це три країни, які останні десятиліття вели перемовний процес Баку та Єревана.

Вірменія офіційно звернулася і в Радбез ООН, у військовий союз ОДКБ під керівництвом Росії, і безпосередньо до Москви в рамках двостороннього договору.

У МЗС Росії заявили, що допомогли країнам домовитися про припинення вогню рано у вівторок, після нічних боїв. Але Єреван поки що не підтвердив цю інформацію - Пашинян у парламенті сказав, що обстріли, хоч і менш інтенсивні, тривають.