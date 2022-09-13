Що відомо про російських вчителів, яких нібито затримали на Харківщині?

35 хвилин(и) тому

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Ще 10 вересня український депутат Олексій Гончаренко заявив, що у звільненому ЗСУ місті Куп'янську на Харківщині затримали вчителів, які приїхали з Росії викладати у місцевих школах. Але інформація, що чекає на цих вчителів, і чи справді їх затримали, досі суперечлива.

Напередодні віцепрем'єрка України Ірина Верещук у розмові з виданням "Страна" говорила, що затриманих вчителів з Росії можуть судити за ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

"Вони скоїли злочин проти нашої держави. Ми багато разів попереджали російських громадян, які погодилися приїхати на територію України та здійснювати тут заборонену законом діяльність. Звичайно, покарання їм визначить суд", - сказала Верещук.

За її словами, каратимуть і українських вчителів, які погодилися викладати за російською програмою - потенційно за колабораціонізм.

Віцепрем'єрка наголосила, що російських вчителів не розглядатимуть як полонених для обміну, тому що вони не є комбатантами - під цю категорію підпадають російські військові, які беруть участь у вторгненні в Україну.

Але жодних безпосередніх подробиць про те, скільки вчителів із Росії було затримано і де це сталося, у цитатах Верещук немає.

Як реагують в Росії

Вранці 13 вересня у російських ЗМІ з посиланням на "джерела" з'явилися повідомлення про те, що російських вчителів на звільнених в Україні територіях не було.

Спочатку "Комерсант" процитував анонімного співрозмовника, "близького до міносвіти", який сказав, що "у регіоні не було російських вчителів, які могли бути притягнуті до будь-якої відповідальності".

А потім "РИА Новости" із посиланням на "владу регіону" повідомила, що "російські вчителі не працювали на звільненій частині Харківської області".

"Про долю місцевих педагогів, які були готові викладати за новою методикою та співпрацювали з Росією, невідомо", - йшлося у повідомленні агентства.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Від війни постраждало дуже багато шкіл

Потім перервало мовчання і міністерство освіти РФ. "Заяви про затримання російських вчителів у Харківській області не відповідають дійсності", - сказав голова відомства Сергій Кравцов (цитата з російського агентства ТАСС).

У відомстві заявили, що "всі вчителі з Росії, які викладали на звільнених територіях, зараз перебувають там, де ситуацію контролюють російські військові".

Однак пізніше цього ж дня голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін доручив порушити кримінальну справу за фактом затримання "українськими військовослужбовцями вчителів, які викладали російські навчальні програми на території Харківської області", повідомило відомство.

"Педагоги викладали в регіональних школах за російською навчальною програмою. Представниками київського режиму дана діяльність кваліфікована як злочин, організовано їхнє кримінальне переслідування", - заявили в СКР.

У повідомленні не уточнили про те, яке саме громадянство було у нібито затриманих вчителів, за яких обставин і де вони були затримані, і звідки СКР взяли такі дані.

А чи були російські вчителі?

Радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю Breakfast Show був дуже обережним в оцінках того, що відбувається з вчителями.

"Деокупація ставить багато питань, ще не всі території в повному обсязі звільнені. Скрізь ще йдуть певні стабілізаційні заходи, щоб зачистити територію. Там багато бойових дій маленького штибу. Говорити точно - що, де, як затримано - це поки що зарано", - сказав Подоляк.

При цьому він погодився з тим, що в жодному разі вчителів не можна вважати комбатантами.

"Якщо буде затримано вчителів - так, ми поки що не можемо точно сказати, що затримано енну кількість вчителів - то це не комбатанти, на них не поширюється дія конвенцій, як у випадку з військовослужбовцями", - пояснив він.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Вчителька розглядає руйнування у школі в Бахмуті

За словами Подоляка, якщо влада України "встановить наявність таких вчителів", вони можуть отримати терміни за самозахоплення навчального процесу. Потім їх як іноземних громадян можуть обміняти на українських громадян, "якщо буде доцільність".

Ведучий шоу Олександр Плющев окремо уточнив у чиновника, чи правильно говорити, що "Михайло Подоляк не зміг підтвердити інформацію Ірини Верещук про затримання російських вчителів у Харківській області"?

"Поки що в такому вигляді звучатиме досить коректно", - відповів Подоляк.

"Необхідно провести всі перевірки - що це за вчителі, чи дійсно вони є громадянами Російської Федерації, чи дійсно вони приїхали викладати, чи це самозванці, які себе так назвали. Чи це організація якась, яка приїхала пропагувати ідеологію російського світу? На мій погляд, коректні юридичні формулювання треба застосовувати лише тоді, коли вже проведено певну слідчу роботу".

Подоляк припустив, що більше даних в української влади буде протягом 5-7 днів.

ВВС звернулась з проханням про коментар до Ірини Верещук. В СБУ поки що не змогли надати інформацію про затримання російських вчителів.