Джорджа Мелоні може стати лідером Італії. Чи сподіватись Україні на її підтримку?

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, 25 вересня в Італії відбудуться парламентські вибори. Партія "Брати Італії" Джорджи Мелоні - фаворит перегонів

Цієї неділі в Італії пройдуть парламентські вибори, за підсумками яких уряд вперше в історії країни може очолити жінка - лідерка партії "Брати Італії" Джорджа Мелоні.

Опоненти звинувачують її в ультраправих переконаннях та намаганні розвалити ЄС, нагадують про захоплення ідеями Муссоліні в молодості.

Вона відкрито поєднує альянс із проросійськими італійськими політиками та дружбу з угорським прем'єром Орбаном з публічною підтримкою України та захопленням захисниками Маріуполя.

Для України ці вибори мають велике значення, оскільки за останні місяці італійський уряд на чолі з Маріо Драгі став одним з союзників України, надав суттєву військову та гуманітарну допомогу. Це було несподіванкою для багатьох українців, адже після років широкої співпраці з Росією і намагання врахувати її позицію, Італія продемонструвала масштабну підтримку України.

Тож для України важливо, хто керуватиме італійським урядом після Драгі і чи продовжить він надавати Україні допомогу, підтримувати приєднання до ЄС.

Найбільш дружній до України в історії: як уряд Драгі підтримує Україну

Італія спочатку війни надала Україні велику гуманітарну допомогу, 400 млн фінансової підтримки, зокрема, 200 млн євро кредиту під нульовий процент на зарплати вчителям, виділила 900 млн євро на прийом українських біженців.

До кінця серпня до Італії приїхали 159 тисяч українських біженців, 150 тисяч з них подали заявки на отримання тимчасового захисту. 60% українських біженців - 61 тисячі дорослих та 33 тисячі неповнолітніх отримали допомогу у 300 євро та 150 євро на місяць протягом трьох місяців, повідомляло IlSole24Ore.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Волонтери намагаються розважити українських дітей-біженців у готелі Margherita в італійському місті Ріміні

Також Італія, яка завжди у своїй політиці в Східній Європі оглядалася на позицію Москви, цього разу відкрито допомогла Україні зброєю.

Вже наприкінці лютого уряд Італії ухвалив рішення поставити Україні ПЗРК Stinger, міномети та протитанкові комплекси "Мілан", великокаліберні кулемети Браунінг та легкі кулемети. Обсяг першого пакету допомоги складав 100-150 млн євро.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Італія поставила Україні низку видів зброї, зокрема, протитанкові комплекси "Мілан"

Окрім того, в Україну надіслали каски, бронежилети та пристрої виявлення мін.

22 квітня вийшов другий таємний декрет про постачання озброєнь Україні.

13 травня газета La Reppublica повідомила, що у третьому пакеті збройної допомоги Україні можуть бути причіпні гаубиці FH70 (з радіусом дії понад 20 кілометрів) та броньовані позашляховики Iveco Lince, маловразливі для мін. Влітку ці гаубиці та позашляховики вже були на озброєнні ЗСУ.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Позашляховики Iveco Lince італійської армії. Влітку такі позашляховики помітили в складі ЗСУ

Дві партії урядової коаліції - Ліга на чолі з Маттео Сальвіні та "Рух п'ять зірок" Джузеппе Конте - з травня критикували поставки зброї Україні. Проте і третій пакет зброї Україна отримала.

Врешті-решт поставки зброї спричинили конфлікт між Драгі та босами партій, які формували коаліцію, і стали одним з факторів відставки італійського уряду у липні і оголошення дострокових виборів 25 вересня.

Попри це, уряд Драгі, який продовжує виконувати обов'язки, 31 липня надав Україні новий пакет військової допомоги, зміст якого не розголошувався.

Автор фото, Jesco Denzel/Bundesregierung via Getty Images Підпис до фото, Драгі, Шольц та Макрон на дорозі до Києва

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Не менш важливою була підтримка Італією України на політичному рівні. У червні Маріо Драгі приїхав до Києва разом з канцлером Німеччини Олафом Шольцем та президентом Франції Емманюелем Макроном, де вони оголосили про підтримку України до перемоги і висловились за надання їй статусу кандидата в члени ЄС.

Італійські експерти відзначають, що Маріо Драгі зіграв ключову роль у цій поїздці.

"Лідером цієї сильної позиції ЄС був саме Маріо Драгі", - вважає редактор італійського журналу Linkiesta Крістіан Рокка.

На його думку, Драгі проявив себе справжнім лідером ЄС і був одним із двигунів ухвалення санкцій проти Росії.

"Міністерка фінансів США Джанет Єлен дзвонила йому на початку війни, щоб обговорити, як можна заморозити активи російського центробанку за кордоном, і Драгі, який раніше був президентом Євроцентробанку, за 5 хвилин придумав, як це має відбутися", - каже Крістіан Рокка.

"Драгі зробив чудову роботу, найкращу в тих умовах. Він твердо дотримувався своєї позиції та був справжньою "людиною з силою волі" у Європі щодо війни", - відзначає директор Вищої школи економіки та міжнародних відносин Католицького університету у Мілані, політолог Вітторіо Еммануеле Парсі.

На його думку, Драгі зумів добре аргументувати для італійців необхідність підтримки України, зокрема, зброєю.

"Він був непохитним навіть на фоні заплутаних розмов Папи Римського. Він надавав Італії позицію, якої країна сама по собі не мала", - відзначає Вітторіо Парсі.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, На думку експертів, уряд Маріо Драгі кардинально змінив відносини Італії з Україною, наголошуючи на підтримці членства України в ЄС і на підтримці українців під час війни

23 серпня Зеленський підписав указ про нагородження Драгі орденом Ярослава Мудрого.

Але хто керуватиме Італією після нього?

Праві за крок до влади

Згідно з усіма опитуваннями, у передвиборчих перегонах зараз лідирує правий альянс, який складається з чотирьох партій.

Нещодавнє опитування BiDiMedia показує, що партія Джорджі Мелоні "Брати Італії" може здобути 25,8%, партія "Ліга" на чолі з Маттео Сальвіні - 11,8%, партія "Вперед, Італіє" на чолі з Сільвіо Берлусконі - 6,7%, і невелика партія "Ми помірковані" - 1,4%. Вони мають спільну програму та домовленість про формування уряду після виборів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ключові політики правої коаліції - Сільвіо Берлусконі, Джорджа Мелоні та Маттео Сальвіні

Як відзначає викладачка Міланського університету Ярина Груша-Поссамай, праві скористалися чварами в лавах центристів - Демократичної партії та "Дія - Жива Італія". Ці ліберальні партії активно підтримують Україну, але після виборів можуть залишатися в опозиції.

Джорджа Мелоні, яка очолює "Братів Італії", займається політикою зі школи і їй досі згадують молодість. У 15 років вона вступила до "Молодіжного фронту" ультраправої партії Італійський соціальний рух, а пізніше стала президенткою студентського відділення Національного альянсу - наступника Італійського соціального руху. Тоді ж у 90-і, вона дала інтерв'ю, в якому назвала Муссоліні "хорошим політиком", бо він "все робив для Італії".

У 2008-2011 роках була міністеркою молоді в останньому уряді Сільвіо Берлусконі. В останні кілька років вона стала найбільш популярною серед правих виборців - не в останню чергу через свою опозицію протягом останніх 10 років і втому італійців від традиційних правих.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Мелоні 2008 року стала наймолошою міністеркою в історії країни завдяки призначенню з боку Берлусконі

"Для італійців голосування за Мелоні - це голосування за щось нове. У 2018 році вони так само голосували за Рух 5 зірок, популістів, які виступали проти істеблішменту", - пояснює викладачка Міланського університету, публіцистка Ярина Груша-Поссамай.

Але на відміну від Руху 5 зірок, яка за 5 років при владі втратила більшість своїх виборців, партія Мелоні спирається на чітку ідеологію. Це консерватизм, підтримка традиційної родини та євроскептицизм - без закликів залишити ЄС, але з критикою євробюрократії та підтримкою Віктора Орбана.

"Є велика вірогідність, що Джорджа Мелоні стане прем'єркою. Але їй треба погодити коаліційну угоду, посади міністрів з іншими партіями. Важко уявити, як формуватиметься цей уряд, бо Берлусконі та Сальвіні просуватимуть свої погляди, а останній мріє очолити уряд", - вважає доцентка кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Вікторія Вдовиченко.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Так відносини між Мелоні, Сальвін та Берлусконі зобразив артист TVBOY

Чи зміниться політика щодо України?

Політолог Вітторіо Емануеле Парсі відзначає, що війна Росії проти України не була серед ключових тем під час передвиборчої кампанії. Італійців більше цікавили економічні проблеми, податки, інфляція, ціни на енергоносії, дискусії навколо традиційної родини та ЛГБТ, демографічна криза та міграція.

Хоча війна Росії та України досі турбує більшість італійців, а питання санкцій та поставок зброї розколює суспільство.

Опитування Ipsos 25-27 липня показало, що війною занепокоєні 75% італійців, проте лише кожен десятий вважає, що вона може перерости у нову світову.

Україна має більшу підтримку в італійському суспільстві, ніж Росія - 44% проти 9%, проте 47% італійців в цьому опитування назвали себе рівновіддаленими.

43% італійців санкції проти Росії підтримували, 38% виступали проти, 19% не змогли відповісти.

Раніше, у травні було опитування Demopolis, яке показало, що 45% італійців виступають проти поставок зброї Україні, 42% - "за", 13% не визначилися. Серед виборців партій підтримка поставкок виглядала так: Демократична партія - 60%, "Вперед, Італіє" Берлусконі - 48%, "Брати Італії" Мелоні - 43%, "Рух 5 зірок" - 35%, "Ліга" Сальвіні - 34%.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Протест української громади у Римі

На виборах у спільній програмі чотирьох партій, які складають праву коаліцію, прописана підтримка України, але водночас пошук дипломатичного вирішення конфлікту:

"Повага до зобов'язань, взятих перед НАТО, також у цьому відношенні коригування оборонних асигнувань, підтримка України на тлі вторгнення РФ і підтримка будь-якої дипломатичної ініціативи, спрямованої на вирішення конфлікту".

На думку Вітторіо Парсі, Мелоні підтримуватиме координацію зі США та НАТО політики щодо війни, але їй можуть заважати.

"Питання в тому, чи зробить Маттео Сальвіні все можливе (найгірше, насправді), щоб перешкодити цій позиції. Я думаю, що він буде працювати з самого початку, щоб підірвати урядову коаліцію. Це не лише через його лояльність до Путіна. Він не хоче приймати лідерство пані Мелоні, тому що вона розмиває його виборців".

Різниця у ставленні Мелоні та Сальвіні й Берлусконі до Росії та України є досить помітною.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Протест проти поставок зброї Україні

"Вторгнення в Україну є агресією проти Європи, демократії та суверенітету націй. Ми усвідомлюємо, що наше майбутнє і наша свобода також залежать від мужності українського народу протистояти російському неоімперіалізму", - заявила партія 22 березня.

Співзасновник цієї партії ексміністр оборони Іньяціо ла Русса у березні заявив, що Україні потрібна зброя, бо "солідарність не може бути лише на словах" і відзначив, що зараз Захід виправляє помилки 1968 року в Чехословаччині та 1956 року в Угорщині, коли західні країни не запобігли радянській інтервенції, повідомляє affaritaliani.

В одному з останніх своїх дописів у фейсбуку Джорджа Мелоні написала про те, що захоплюється загиблими захисниками Маріуполя Віталієм та Аллою Таранами:

"Вони скріпили своє кохання під бомбами, хоробро боролися до кінця, захищаючи Маріуполь, щоб забезпечити краще майбутнє для своєї землі та своєї дитини".

Мелоні застерігала, що поразка України у війні може призвести до небаченого посилення Китаю.

"Якщо Україна капітулює, то справжнім переможцем завтра стане не путінська Росія, а капіталістично-комуністичний Китай Сі Цзіньпіна. Захід став би значно ослабленим, а всередині Заходу ті, хто слабше, тобто Європа, виявилася б підлеглою Китаю. І я не хочу опинитися під владою комуністичного Китаю, мої друзі", - пояснила лідерка "Братів Італії" у своєму квітневому виступі, повідомляє Secolo d'Italia.

У серпні Мелоні зазнала критики після публікації відео, на якому африканський мігрант в Італії ґвалтує українську жінку. Вона опублікувала заблюрене відео у твіттері, заявивши, що не може мовчати, коли коїться таке жорстоке сексуальне насильство. Твіттер відео видалив.

Автор фото, Getty Images

Через кілька тижнів, вочевидь натякаючи на Польщу та Україну, Мелоні відзначила, що країни Східної Європи важливі для ЄС, аби протистояти експансіонізму та міграції.

"Для мене актуальне вчення Івана Павла ІІ: Європа повинна дихати двома легенями, західною і східною. А на сході є країни, які, звільнившись від радянського ярма, найбільше піддаються експансіоністським цілям Путіна і які роблять те, що вимагає ЄС щодо управління міграційними потоками: захищають зовнішні кордони", - пояснила Мелоні в інтерв'ю Avvenire.

Напередодні виборів однопартієць Мелоні Адольфо Урсо, який одночасно є головою комітету парламенту Італії з безпеки, здійснив візити в Варшаву, Київ та Вашингтон, аби запевнити у підтримці України, Польщі та НАТО.

"Я запевнив Андрія Єрмака... та Дмитра Кулебу, у тому, що Італія виконає свої зобов'язання на цьому дуже складному перехідному етапі і, тим більше, з новим урядом", - заявив Урсо в інтерв'ю Il Gazettino.

Він відзначив, що зовнішня політика Драгі буде збережена, як і санкції проти Росії, щоб змусити зупинити війну.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Маттео Сальвін неодноразово демонстрував свою прихильність до Путіна своїм одягом

Але у потенційних партнерів Мелоні по коаліції - Сальвіні та Берлусконі - зовсім інший погляд на Росію.

Лідер партії Маттео Сальвіні неодноразово виступав проти санкцій щодо Росії через анексію Криму та навіть одягав футболку з зображенням Путіна в Європарламенті.

У 2018 році МЗС України навіть висловило протест через кримські заяви Сальвіні, на той момент міністра закордонних справ, в інтерв'ю The Washington Post.

"Був референдум, і 90% людей проголосували за повернення Криму до складу Російської Федерації", - сказав Сальвіні у відповідь на ремарку журналіста про незаконність псевдореферендуму в 2014 році.

"Порівняйте його з фальшивою революцією в Україні, яка була псевдореволюцією, що фінансується іноземними державами, подібно до арабських революцій. Є деякі історично російські зони з російською культурою і традиціями, які законно належать Російській Федерації", - заявив політик.

Після початку повномасштабної агресії Сальвіні засудив напад Росії, але вже у травні почав виступати проти поставок зброї Україні.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Після візиту Берлусконі до Крима у 2015 році йому на три роки заборонили в'їзд в Україну

Берлусконі є давнім другом Путіна, і саме за його правління зросла залежність Італії від російських енергоресурсів. У 2015 році він зустрічався з Путіним в Криму і пив з ним вино 240-річної давнини з колекції захопленого росіянами українського держпідприємства Масандра. Після цього СБУ на 3 роки заборонила Берлусконі в'їзд до України.

Він теж засудив Путіна за війну, але вже 20 травня заявив: "Я вважаю, що об'єднана Європа має зробити пропозицію про мир, аби змусити українців прийняти вимоги Путіна"

Тож чи зможе Україна переконати новий уряд Італії більше підтримувати Україну?

Крістіан Рокка сумнівається, що це вийде, якщо уряд формуватимуть праві.

"Мелоні підтримує Україну, бо розумніша за Сальвіні і має виглядати серйозною кандидаткою на посаду прем'єр-міністра", - вважає він.

На його думку, спонукають потенційну прем'єрку підтримувати Україну зв'язки з правлячою у Польщі партією "Право та справедливість" Ярослава Качинського, яка рішуче виступає проти Росії і домінує у Європейській партії консерваторів та реформістів. Мелоні є керівницею цього об'єднання консервативних партій різних країн Європи.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Не всі італійці в захваті від можливого приходу до влади Мелоні. Мурал TVBOY у Римі

Вікторія Вдовиченко відзначає, що важливо, кому дістануться ключові посади уряду - міністрів закордонних справ та оборони, бо вони виконують основну роботу на підтримку України, але кардинальний розворот політики назустріч Росії малоймовірний.

"Італія звертає увагу на думку ще кількох партнерів - ЄС з Францією та Німеччиною, США, складно буде пояснити розворот. Проблема лише в тому, що політику санкцій проти Росії не пояснюють виборцям і це спричиняє гвалт, особливо в локальних медіа. Буде посилення протестних рухів. Важливо, чи вдасться провести диверсифікацію енергоресурсів, менше залежати від Росії", - очікує вона.

Автор фото, Christian Rocca Підпис до фото, Редактор журналу Linkiesta вважає, що для України всі варіанти італійського уряду без Маріо Драгі - гірші, ніж з ним

На думку Крістіана Рокки, ідеальний варіант для України лише один.

"Найкраще, що може статися для України - це якщо якимось чином створять другий уряд Драгі. Всі можливі варіанти без Драгі - для України гірші, ніж з ним. Я не можу сказати, що праві партії - вороги України, але Сальвіні - ключова людина для путінської пропаганди в Європі, а Берлусконі - особистий друг Путіна, цим все сказано".