ЗСУ збирає трофеї. ЄС готується до зими без російського газу. Теленовини BBC

У випуску 13 вересня:

  • Останні події на фронті.
  • Ситуація в Харкові. Місто знову знеструмлене.
  • Трофеї ЗСУ — яку техніку росіяни кидали на полі бою під час відступу.
  • Контрнаступ на Харківщині. Як зустрічають українських військових.
  • Євросоюз готується прожити зиму без російського газу.
  • Велика Британія віддає шану королеві.
  • Як Єлизавета ІІ стала взірцевим монархом — історія королеви.
  • Помер кінорежисер Жан-Люк Годар.

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