ЗСУ збирає трофеї. ЄС готується до зими без російського газу. Теленовини BBC
У випуску 13 вересня:
- Останні події на фронті.
- Ситуація в Харкові. Місто знову знеструмлене.
- Трофеї ЗСУ — яку техніку росіяни кидали на полі бою під час відступу.
- Контрнаступ на Харківщині. Як зустрічають українських військових.
- Євросоюз готується прожити зиму без російського газу.
- Велика Британія віддає шану королеві.
- Як Єлизавета ІІ стала взірцевим монархом — історія королеви.
- Помер кінорежисер Жан-Люк Годар.
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