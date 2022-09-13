Перехід на відновлювані джерела енергії може заощадити трильйони - дослідження

Джона Фішер

Кореспондент BBC з питань довкілля

56 хвилин(и) тому

Автор фото, Philip Silverman Підпис до фото, Вартість відновлюваних джерел енергії падає протягом усього періоду їхнього існування

Згідно з дослідженням Оксфордського університету, перехід від викопного палива до відновлюваної енергетики може заощадити до 2050 року 12 трильйонів доларів.

У доповіді йдеться, що твердження про те, що швидкий перехід до відновлюваних джерел енергії дорого коштуватиме, було неправильним і песимістичним.

Ціни на газ зараз стрімко зросли, й західні країни шукають варіанти, як зменшити залежність від російських енергоносіїв на тлі війни в Україні та російського енергетичного шантажу.

Водночас дослідники зазначають, перехід на екологічно чисту енергію зараз є економічно доцільним також через падіння вартості відновлюваних джерел енергії.

"Навіть якщо ви заперечуєте зміну клімату, ви повинні підтримувати те, за що ми виступаємо", - сказав BBC News професор Дойн Фармер з Інституту нового економічного мислення Оксфордської школи Мартіна.

"Наш головний висновок полягає в тому, що ми повинні повним ходом рухатися до переходу на "зелену" енергію, тому що це заощадить нам гроші", - сказав він.

Висновки звіту ґрунтуються на аналізі історичних даних про ціни на відновлювані джерела енергії та викопне паливо, а також моделюванні їхніх імовірних змін у майбутньому.

Дані щодо цін на викопне паливо є за період понад 100 років, й вони показують, що після врахування інфляції та нестабільності ринку ціна на нього не сильно змінилася.

Відновлювані джерела енергії існують лише кілька десятиліть, тому даних щодо них менше. Але в цей час постійне вдосконалення технологій призвело до того, що вартість сонячної та вітрової енергії швидко падала - майже на 10% на рік.

Автори звіту очікують, що ціна на відновлювані джерела енергії продовжуватиме падати - їхні оцінки базуються на так званому "імовірнісному" моделюванні з використанням даних про те, як великі інвестиції та економія від масштабу зробили інші подібні технології дешевшими.

"Наше останнє дослідження показує, що розширення ключових "зелених" технологій продовжуватиме знижувати їхню вартість, і чим швидше ми рухатимемося, тим більше заощаджуватимемо", - каже доктор Руперт Вей, провідний автор звіту зі Школи підприємництва та довкілля Сміта.

Вітрова та сонячна енергія вже є найдешевшим варіантом для нових енергетичних проєктів, але залишаються питання щодо того, як найкраще зберігати електроенергію та збалансувати мережу, коли зміни погоди призводять до падіння виробництва відновлюваної енергії.

Дослідження було опубліковане в журналі Joule і є результатом співпраці Інституту нового економічного мислення Оксфордської школи Мартіна, Програми Оксфордської школи Мартіна щодо поствуглецевого переходу, Школи підприємства та довкілля Сміта Оксфордського університету, і SoDa Labs в університеті Монаша.