"Вірте, що повернусь": історія вагітної лікарки у полоні

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"Вірте, що повернусь": історія вагітної лікарки у полоні

31 хвилин(и) тому

Марʼяна Мамонова із дитинства мріяла бути лікарем, і її мрія збулася – дівчина стала військовим медиком і поїхала на службу у Бердянськ.

Війна з Росією заскочила її "на нулі" у Маріуполі. Разом зі своєю бригадою лікарка рятувала військових і цивільних під нещадними обстрілами росіян. Саме тоді вона дізналася, що чекає на свою першу дитину.

Коли стало зовсім гаряче, дівчина із товаришами та десятками цивільних тривалий час переховувалася на металургійному комбінаті ім. Ілліча. Однак у квітні Марʼяну та частину її бригади захопили у полон кадирівці.

Про це рідні дівчини дізналися із відео, яке прибічники Путіна, виклали у мережу.

Відтоді родина не мала звісток про Марʼяну, лише уривки інформації, якої із ними ділилися звільнені українські полонені.

Родичі дівчини роблять усе, щоб повернути її додому, але поки що їхні зусилля марні.

У відповідь на запит ВВС представники влади запевнили, що справа Марʼяни Мамонової у пріоритеті, однак не дали жодної конкретики.

Ми вирушили у невеличке село на Рівненщині, де народилася і виросла Марʼяна, щоб поспілкуватися із її рідними.

Матеріал Анастасії Грібанової.