ЗСУ звільнили 8,5 тис. кв км Харківщини. Зеленський каже, Україна все поверне

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Українські військові біля Ізюма

З 6 вересня на Харківщині звільнено приблизно 8500 кв.км території, 388 населених пунктів та 150 тисяч людей, заявили у Міністерстві оборони.

"Щодо звільнених територій на Харківщині - цифри постійно уточнюються, бо процес у динаміці. Крім того, звільнені території ще потребують проведення додаткових заходів безпеки та стабілізації для того, щоб там можна було безпечно проживати", - повідомила у фейсбуці заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Маляр повідомила, що зараз лінія фронту з Росією становить 2500 км, на 1300 км тривають активні бойові дії.

У середу президент Володимир Зеленський відвідав деокупований Ізюм, де зустрівся з українськими військовими і вручив державні нагороди.

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, Зеленський нагородив українських військових під час поїздки до Ізюма

Зеленський прокоментував журналістам руйнування у місті.

"Те, що ми бачимо, шокує, хоча ми вже бачили таке в Бучі, на перших деокупованих територіях. Так само - зруйновані будівлі, вбиті люди… На жаль, це частина нашої сьогоднішньої історії. І частина сучасної російської нації - те, що вони зробили", - сказав він.

Президент пообіцяв, що над російськими військовими злочинцями будуть трибунали, а Крим дочекається деокупації.

"Мій сигнал людям у Криму: ми знаємо, що це наші люди, і це жахлива трагедія, що вони в окупації понад вісім років. Ми туди повернемося. Я не знаю, коли саме. Але в нас є плани, і ми повернемося туди, тому що це - наша земля і наші люди", - наголосив Зеленський.