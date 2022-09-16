Тортури і відчай у в'язниці окупантів. Матеріал BBC з Балаклії

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Тортури і відчай у в'язниці окупантів. Матеріал BBC з Балаклії

1 година тому

У Балаклії в Харківській області під час окупації росіяни перетворили будівлю поліції на місце тортур. Як зараз розповідають колишні в'язні, росіяни зумисне вимикали вентиляційну систему, щоб звуки зойків їхніх жертв було краще чути в камерах.

Кореспондентка BBC Орла Герін розповідає про те, як місто пережило шість місяців російської окупації.