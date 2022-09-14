На Харківщині збирають свідчення тортур, в Лондоні прощаються з королевою. Теленовини ВВС
У випуску 14 вересня:
- У звільнених на Харківщині містах відкривають жахливі картини тортур з боку росіян. Про це спеціальний репортаж кореспондентки BBC Орли Герін.
- Жанна Безп'ятчук розповідає про те, що зараз відбувається у звільнених на Харківщині селах.
- Візит Зеленської до Європарламенту та як Європа буде протистояти енергетичному шантажу Москви. Подробиці від Григорія Жигалова з Брюсселю.
- Чого українцям чекати від опалювального сезону - аналіз кореспондента з питань економіки.
- І в Лондоні прощаються з королевою Єлизаветою Другою.
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