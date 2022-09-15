Гучна справа про тіла дітей у валізах: заарештували жінку - вона їхня родичка

Френсіс Мао

BBC News

1 година тому

Автор фото, YONHAP/EPA Підпис до фото, Жінку заарештували в Ульсані, Південна Корея, після місячних пошуків

У Південній Кореї заарештували 42-річну жінку за підозрою у вбивстві двох дітей, тіла яких знайшли у валізах, куплених на аукціоні в Новій Зеландії.

Рештки двох маленьких дітей, яким було близько 5 і 10 років, були заховані у валізах впродовж кількох років, перш ніж сім'я з Окленду, нічого не підозрювавши, купила їх на онлайн-аукціоні. Вони привезли їх додому і коли 11 серпня відкрили валізи, знайшли там тіла дітей.

Розпродаж речей, кинутих власниками, - стандартна практика для складських приміщень у багатьох країнах. Зазвичай покупцям не дозволяють детально розглядати їхній вміст до початку торгів.

Поліція Нової Зеландії запросила ордер на арешт жінки, відповідно до договору про екстрадицію країни з Південною Кореєю, і подала заявку на повернення жінки до Нової Зеландії для висунення обвинувачення.

Агентство національної поліції Південної Кореї повідомило, що жінку заарештували о першій ночі в квартирі у місті Ульсан.

За словами новозеландських правоохоронців, вони тісно співпрацювали з південнокорейською владою впродовж останніх трьох тижнів.

"Щоб взяти когось під варту за кордоном у такий короткий період часу, знадобилась допомога корейської влади та координація з боку Інтерполу", - сказав детектив-інспектор Тофілау Фаамануїа Вааелуа.

Імена дітей не називають. Поліція заявила, що заарештована жінка є їхньою родичкою. Вона - новозеландка корейського походження, прибула до Південної Кореї у 2018 році й відтоді не виїжджала.

Автор фото, TVNZ/Reuters Підпис до фото, Судово-медична служба біля будинку в передмісті Окленда після виявлення тіл минулого місяця

Місцеві ЗМІ повідомляють, що родина загиблих дітей жила в Окленді протягом кількох років, а батько дітей помер до їхньої смерті.

Влада Нової Зеландії вимагає, щоб жінка залишалася під вартою в Південній Кореї до завершення процесу екстрадиції.

Цей випадок набув великого резонансу в Новій Зеландії.

Правоохоронці заявили, що сім'я, яка знайшла дитячі рештки, не причетна до інциденту - їй надали психологічну підтримку.