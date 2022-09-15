У в'язницю за "Червону калину". У Криму переслідують за українські пісні

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Серпневий мітинг у Києві, де люди скандують, що Крим, так само як Маріуполь та Херсон, - це Україна

Бахчисарайський районний суд у Криму притягнув до відповідальності шістьох учасників весілля, на якому лунали українські пісні, серед яких "Червона калина".

"У банкетному залі ресторану "Арпат"… організатор весілля допустила виконання української пісні "Червона калина", в тексті якої містяться слова "визволяти братів-українців з московських кайданів", що, відповідно до висновку фахівця №33/5557, використовує ОУН, діяльність якої заборонено на території Російської Федерації", - йдеться в протоколі "поліції" анексованого Криму, копію якого мають українські правозахисники.

Протокол спочатку склали на одну з організаторок весілля, родичку нареченого. Пізніше з цими ж висновками погодився суд, вказавши також на дискредитацію збройних сил Росії через слухання "Червоної калини", і стало відомо про більше покараних людей.

За даними російського державного телеканалу "Крым 24", найсуворіше покарання, 15 діб арешту, отримав власник ресторану "Арпат". Діджей та учасниця весілля отримали по 10 діб арешту, мати нареченого - 5 діб, мати нареченої та дружина власника ресторану - 50 тисяч рублів штрафу, оскільки у них є неповнолітні діти.

"Тварюки, ми кожного знайдемо"

Відео з весілля, яке відбулося 10 вересня, опублікував у своєму телеграм-каналі кримський блогер Олександр Таліпов. На ньому видно, як люди весело танцюють під "Червону калину".

Він попросив максимально репостити це відео, уточнив, з яких населених пунктів родом гості весілля, назвав пісню "нацистською" та порадив сім'ї на відео "відкладати на адвокатів".

"Тварюки, ми кожного знайдемо, з кожного спитаємо", - написав блогер.

Автор фото, скріншот із телеграма Talipovonline Підпис до фото, На відео видно, як люди веселяться на весіллі

Підконтрольна Москві влада Бахчисарая закрила "на перевірку" ресторан, пише "Крим.Реалии".

Російські ЗМІ та прокремлівські блогери опублікували відео публічних "вибачень" власника ресторану, який перепросив за "неправильну, погану музику", заявив про підтримку російського президента, російського голови Криму, та пообіцяв фінансово підтримати російських військових. На відео чоловік не називає своє ім'я. Перед тим публікувалися і вибачення діджея весілля.

Той же самий Таліпов також опублікував відео іншого весілля в Сімферополі, де звучала пісня Stefania українського гурту Kalush Orchestra, який переміг на Євробаченні, пише Крим.Реалии.

Після історії з "Червоною калиною" так званий очільник анексованого Криму Сергій Аксьонов пригрозив жителям Криму переслідуваннями за публічну підтримку України, доки Росія воює проти неї.

"У інформаційних просторах з'являються відео з публічних заходів у Криму, на яких учасники скандують проукраїнські лозунги, співають націоналістичних пісень", - написав він у телеграмі.

На його думку, організаторів та учасників "веселощів" треба притягувати до відповідальності, звільняти з посад та вживати інших заходів.

Він назвав подібну поведінку "зрадою". "А для тих, хто підтримує український нацистський режим, раціональним та логічним буде поїхати в ту країну, яку вони так люблять", - додав Аксьонов.

Звільнили через Bayraktar

Після цієї заяви російські ЗМІ повідомили про ще один подібний випадок. Вчителя Білогорського технікуму в Криму звільнили після того, як він включив в аудиторії українську пісню про безпілотники Bayraktar, повідомив російському агентству радник голови регіону.

У МВС РФ агентству повідомили, що "поліція веде перевірку".

Автор фото, скріншот Twitter Підпис до фото, Судячи з російських твітів, де обговорюють вчителя, у нього завжди були проукраїнські настрої

Про це ж пишуть й інші російські медіа, а у соцмережах можна знайти відео з цим викладачем.

Це не перший випадок, коли в Криму штрафують за українські пісні. У серпні, пише Крим.Реалии, діджей потрапив за ґрати на 10 діб та був оштрафований на 40 тисяч рублів за пісню "Дике поле" українського репера YARMAK. Він сказав, що пісню замовив відвідувач - його теж оштрафували.

На історії з українськими піснями відреагували в Меджлісі кримськотатарського народу.

"В історії кримськотатарського народу вже був період, коли за виконання заборонених пісень людей піддавали репресіям та переслідуванням. Це було в роки насильницького утримання корінного народу Криму у віддалених районах Центральної Азії, Сибіру та Уралу", - написав лідер Меджлісу Рефат Чубаров у своєму фейсбуці.

"Путінський режим дедалі більше копіює методи залякування і придушення суспільства, властиві комуністичному режиму СРСР", - підсумував він.

Цього літа в Криму лунало декілька вибухів на військових базах РФ, після чого українська влада почала активно говорити про звільнення півострова.

Щоб кримські українці були в безпеці, недавно "Укрзалізниця" навіть оголосила про програму евакуації з Криму, і запевнила, що охочих на вокзалах зустрінуть волонтери.