Побиття українок у Франції. Виявилось, що нападник - громадянин України

1 година тому

Автор фото, Володимир Когутяк

У Франції кілька днів тому побили двох українок - Аліну та її маму Олену. Жінки, які є біженками з нещодавно звільненого міста Ізюм, стверджували, що нападником міг бути росіянин, а причиною - українська музика.

Напад стався у місті Рокбрюн-Кап-Мартен на Лазуровому узбережжі поблизу Ніцци.

Проте, як повідомили французькі правоохоронці, нападником виявився громадянин України, який прийняв українок за росіян і тому напав.

Цю інформацію підтвердили ВВС News Україна в українських компетентних органах.

Справу з побиттям тримає на особливому контролі посольство України у Франції, але дипломати чекають на висновки слідства.

Що повідомили французькі правоохоронці та ЗМІ

Місцеве видання 20 Minutes поспілкувалось з правоохоронцями, потерпілими та адвокатом затриманого.

Аліна та Олена запустили на мобільному відео під українську музику.

"У тексті пісні говориться: "Світ був би кращим без російської армії", - йдеться про ось цей кліп.

Тоді потерпілі були впевнені, що нападник був росіянином. Але у вівторок увечері правоохоронці затримали громадянина України, який "визнав насильство, мінімізувавши його". Про це оголосив прокурор Ніцци.

За його словами, це 33-річний громадянин України, колишній військовий, справу якого попередньо заслухав суддя у середу ввечері.

Чоловік прибув до Франції сім місяців тому, працює охоронцем. Він сказав судді, що його образили двоє жінок, яких він вважав росіянками.

За словами його адвоката Даніеля Рошіо, він зрозумів речення на кшталт "українці помруть" від двох жінок, які, за словами цього колишнього військового, мали "російський акцент".

Розгляд справи по суті відбудеться 17 листопада. Чоловіка тимчасово відпустити під нагляд суду із забороною контактувати з жертвами, повертатися в Рокбрюн-Кап-Мартен, де стався напад, і залишати територію Франції.

У нього вилучили паспорт. Він також повинен двічі на тиждень відмічатись у правоохоронців у Ніцці.

Після суду громадськість дізнається усі деталі інциденту.

Розповідь жертв

ВВС News Україна 12 вересня поспілкувалася про побиття з однією з потерпілих, яку звати Аліна.

Аліна разом з мамою на початку квітня виїхала з Ізюма Харківської області. Місто окупували росіяни через місяць після повномасштабного вторгнення в Україну.

До французького селища Рокбрюн-Кап-Мартен на Лазуровому узбережжі поблизу Ніцци переїхали нещодавно. Аліна розповідає, що селище тихе і спокійне, але на вулицях чутно багато російської мови з характерним "московським акцентом".

У неділю, 11 вересня, близько 22:00 жінки прогулювалися, розмовляли та слухали на телефоні українську пісню, яку прислав знайомий.

"Нам назустріч йшло четверо людей: два чоловіки, один качок, інший худий і високий, а ззаду жінка з дитиною. Ми наче проминули одне одного та звернули на бічну дорогу", - згадує Аліна.

Жінка каже, що чоловіки спілкувалися російською, а коли проминули жінок, один з перехожих вигукнув їм навздогін російською: "Я из Киева".

Автор фото, Володимир Когутяк Підпис до фото, Мама Аліни отримала три удари від чоловіка спортивної статури. У неї переламаний ніс та струс мозку

"Ми нічого не відповіли, - згадує Аліна. - А коли звернули в бічну вулицю, нас наздогнав качок. Від першого удару я лежала на асфальті. Всього було два удари".

"Маму вдарив тричі. У неї зламаний ніс. У нас обох струс мозку", - розповідає жінка.

Жінки викликали швидку та поліцію. Їхні свідчення записали та надали медичну допомогу.

Наступного дня Аліна поїхала в поліцію і написала заяву про напад і побиття.

Українки в задовільному стані, але місця удару болять та набрякають, паморочиться голова.

Аліна сподівається, що нападники будуть покарані.

Російською не розмовляли

Вже після появи новини про громадянство нападника ВВС News Україна ще раз зв'язалась з Аліною.

Вона сказала, що була на допиті й їй теж сказали, що нападник українець.

"Але я впевнена, що там без російського компонента не обійшлось. Бо я тоді не розумію ніяких мотивів нападу", - каже Аліна.

Вона наполягає, що з мамою йшли і слухали українську пісню, мовчали, коли проходили повз компанію нападника.

"А коли їх пройшли, почали говорити, але не російською. Російською ми не розмовляли, ми нею між собою з мамою ніколи не розмовляємо. В Ізюмі взагалі ніхто російською не говорить, а суржиком", - додала постраждала.