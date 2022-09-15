Роджер Федерер оголосив про закінчення кар'єри

1 година тому

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Легендарний швейцарський тенісист Роджер Федерер, 20-разовий чемпіон турнірів Grand Slam в одиночному розряді, завершить професійну кар'єру після Кубка Лейвера в Лондоні цього місяця.

41-річний швейцарець Федерер не грав з Вімблдону-2021, після чого йому зробили третю операцію на коліні.

"Знаки, які моє тіло мені дає останнім часом, досить чіткі", - сказав Федерер.

"Я зіграв більше 1500 матчів за 24 роки. Тепер я повинен зрозуміти, що настав час завершити свою змагальну кар'єру".

Він додав: "Щодо гри в теніс, я люблю тебе і ніколи не покину тебе".

Федерер боровся з проблемою коліна протягом останніх трьох років, через що він обмежився лише трьома з 11 турнірів Великого шолома, організованих з початку 2020 року.

Він не грав жодного змагального матчу після поразки від Губерта Гуркача у чвертьфіналі Вімблдону минулого літа.

Згодом він оголосив, що йому потрібна додаткова операція на коліні, оскільки раніше він переніс дві операції в 2020 році.

Лише іспанець Рафаель Надаль з 22 мейджорами (виграшами на турнірах Великого шолома) та серб Новак Джокович з 21 мають більше чоловічих титулів Великого шолома в одиночному розряді, ніж Федерер.

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Федерер дебютував як професіонал у віці 16 років у 1998 році. Він виграв свій перший титул Великого шолома на Вімблдоні у 2003 році.

Він завершує свою кар'єру з рекордною сумою восьми перемог серед чоловіків в одиночному розряді в All England Club.

Останній тріумф Федерера на турнірах Великого шолома відбувся на Відкритому чемпіонаті Австралії 2018 року, коли у віці 36 років він став другим найстарішим чоловіком, який виграв одиночний титул у Відкритій ері.

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Після того, як у 2004 році він вперше став першою ракеткою світу, він провів 310 тижнів як провідний гравець ATP Tour протягом своєї кар'єри - це був рекорд, поки його не випередив Джокович у лютому 2021 року.