В Україні зафіксували перший випадок мавпячої віспи

19 хвилин(и) тому

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В Україні 15 вересня лабораторно підтвердили перший випадок віспи мавп, повідомляє міністерство охорони здоров'я.

Пацієнт госпіталізований до медичного закладу для стаціонарного лікування, він має легкий перебіг хвороби - підвищену температуру, висип на тілі.

Де саме зареєстрували випадок, МОЗ не розголошує "для збереження комфорту пацієнта".

"За словами пацієнта, він не мав контактів із хворими на віспу мавп та не виїздив за кордон. Тим не менш, поява симптомів захворювання і попередні результати збору епідеміологічного анамнезу вказують на те, що пацієнт був інфікований у одному з великих міст країни", - йдеться в повідомленні.

Що це за хвороба?

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Мавпяча віспа - віспоподібне захворювання, схоже на звичайну віспу. Вона має меншу летальність та легші симптоми.

До 2022 року віспа мавп фіксувалась у країнах Центральної та Західної Африки, наразі ж більш ніж половина всіх зафіксованих випадків припадає на Південну та Північну Америку.

Перші випадки мавпячої віспи у світі стали фіксувати у травні. Відомо про кілька десятків випадків хвороби у США, Канаді, Австралії, а також у Європі - у Польщі, Великій Британії, Іспанії, Португалії, Німеччині, Бельгії, Франції, Нідерландах, Італії та Швеції.

Досі мавпячу віспу вважали досить рідкісною вірусною інфекцією: хвороба зазвичай протікає порівняно м'яко, і більшість хворих одужують протягом кількох тижнів.

Мавпяча віспа передається через тісний контакт з інфікованою людиною. Вірус може потрапити в організм через пошкоджену шкіру, дихальні шляхи або через очі, ніс чи рот.

Раніше її вважали інфекцією, яка не передається статевим шляхом, але вона може передаватися при прямому контакті під час сексу.

Вірус мавпячої віспи можна також підхопити від інфікованих тварин, як-от мавпи, щура та білки, або через заражені вірусом предмети - постільну білизну та одяг.

У багатьох випадках вірус протікає у легкій формі, іноді нагадує вітряну віспу і проходить самостійно протягом кількох тижнів.

Дослідження показують, що вакцина проти звичайної віспи Imvanex приблизно на 85% ефективна проти мавпячої віспи, оскільки ці два віруси дуже схожі.

Які симптоми?

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Початкові симптоми включають лихоманку, головний біль, набряки, біль у спині та у м'язах.

Після зниження температури може з'явитися висип, який часто починається на обличчі, а потім поширюється на інші частини тіла, найчастіше на долоні та стопи.

Висип, який може дуже боліти та свербіти, змінюється та проходить різні стадії, після чого утворюється струп, який пізніше відпадає. Ураження можуть залишити рубці.

Інфекція зазвичай зникає сама і триває від 14 до 21 дня.