Росіяни тримали в підвалах українських та шрі-ланкійських студентів. Їх звільнили після деокупації

49 хвилин(и) тому

Автор фото, ДПС

Після звільнення Куп'янська Харківської області українські військові знайшли декілька місць, де російські війська тримали замкненими цивільне населення.

Зокрема, 15 вересня державна прикордонна служба повідомила про те, що вони знайшли та звільнили п'ятьох підлітків у віці 13-15 років, яких росіяни утримували у підвалі.

Усі вони - студенти місцевого медичного коледжа.

"Як виявилося, четверо дівчат та хлопець, перебували у підвалі уже сім днів, вони розповіли, що окупанти проводили з ними фільтраційні заходи, після чого закрили у підвалі", - йдеться в повідомленні.

Пізніше, ввечері 16 вересня, у зверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що у звільненому Куп'янську знайшли замкнутими у підвалі також сімох студентів зі Шрі-Ланки, які також навчалися в Куп'янському медичному коледжі.

Автор фото, ДПС

"Ще в березні їх захопили російські солдати, і згодом утримували цих людей у підвалі, - сказав Зеленський. - Лише тепер, після звільнення Харківщини, ці люди були врятовані, їм надається належна медична допомога".

Україна звільнила Куп'янськ та майже всю територію Харківської області, яка понад пів року була в російській окупації, під час наступу у вересні.

Українська влада вже заявила про численні злочини російських військових щодо цивільного населення в регіоні, зокрема, в останні дні триває ексгумація масового поховання, знайденого у звільненому Ізюмі.

Російська сторона свою причетність до вказаних злочинів не коментувала.