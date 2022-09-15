Фон дер Ляєн в Києві — що обіцяє? Села Харківщини після втечі росіян. Теленовини ВВС

50 хвилин(и) тому

У випуску 15 вересня:

Фон дер Ляєн приїхала в Київ. Обіцяє 5 млрд євро та доступ до єдиного ринку. Включення кореспондента ВВС Григорія Жигалова.

Росія знову обстріляла Кривий Ріг. Яка зброя може захистити від ударів по критичній інфраструктурі? Експерт Олександр Коваленко.

Тортури та викрадення цивільних: що залишили по собі російські військові на Харківщині? Репортаж Жанни Безп'ятчук.

Сі Цзіньпін зустрівся із Путіним в Узбекистані. Редактор китайської служби BBC Говард Жанг про перемовини між лідерами Китаю та Росії.

Путін не вважає, що війна проти України була помилкою. Хто зупинить російського президента? Аналізує американська експертка Фіона Гілл.

Королева Єлизавета II правила найдовше у британській історії - 70 років. Як їй завжди вдавалося зберігати відданість справі?

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