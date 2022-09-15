Фон дер Ляєн в Києві — що обіцяє? Села Харківщини після втечі росіян. Теленовини ВВС

У випуску 15 вересня:

  • Фон дер Ляєн приїхала в Київ. Обіцяє 5 млрд євро та доступ до єдиного ринку. Включення кореспондента ВВС Григорія Жигалова.
  • Росія знову обстріляла Кривий Ріг. Яка зброя може захистити від ударів по критичній інфраструктурі? Експерт Олександр Коваленко.
  • Тортури та викрадення цивільних: що залишили по собі російські військові на Харківщині? Репортаж Жанни Безп'ятчук.
  • Сі Цзіньпін зустрівся із Путіним в Узбекистані. Редактор китайської служби BBC Говард Жанг про перемовини між лідерами Китаю та Росії.
  • Путін не вважає, що війна проти України була помилкою. Хто зупинить російського президента? Аналізує американська експертка Фіона Гілл.
  • Королева Єлизавета II правила найдовше у британській історії - 70 років. Як їй завжди вдавалося зберігати відданість справі?

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