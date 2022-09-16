Масова ексгумація на Харківщині, вибухи на окупованих територіях. Теленовини ВВС

У випуску 16 вересня:

  • Хрести в лісі - поблизу Ізюма знайшли масове поховання людей.
  • Яка зброя потрібна ЗСУ - розповідає радник голови офісу президента Михайло Подоляк.
  • Вибухи в Херсоні і Луганську. Загинув "генпрокурор ЛНР".
  • В'язні в російському війську - Москва вербує засуджених.
  • Італія напередодні виборів - звучать заклики скасувати санкцій проти Росії.
  • Британія прощається з королевою Єлизаветою II.

Ви також можете подивитись випуск на YouTube.

Всі випуски новин на YouTube.

І підписуйтеся на наш Youtube-канал! Там більше відео, ніж на сайті.