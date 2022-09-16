Масова ексгумація на Харківщині, вибухи на окупованих територіях. Теленовини ВВС
У випуску 16 вересня:
- Хрести в лісі - поблизу Ізюма знайшли масове поховання людей.
- Яка зброя потрібна ЗСУ - розповідає радник голови офісу президента Михайло Подоляк.
- Вибухи в Херсоні і Луганську. Загинув "генпрокурор ЛНР".
- В'язні в російському війську - Москва вербує засуджених.
- Італія напередодні виборів - звучать заклики скасувати санкцій проти Росії.
- Британія прощається з королевою Єлизаветою II.
Ви також можете подивитись випуск на YouTube.
І підписуйтеся на наш Youtube-канал! Там більше відео, ніж на сайті.