"Я не хочу називати це Бучею". В Ізюмі знайшли масові поховання людей

13 хвилин(и) тому

Автор фото, Андрій Єрмак Підпис до фото, Голова Офісу президента опублкував фото масового поховання в Ізюму. Автор фото невідомий

В Ізюмі на Харківщині знайшли масове поховання людей. Це кількасот людей, які, ймовірно загинули від обстрілів міста, тривають процесуальні дії, повідомила українська влада.

"Буча, Маріуполь, тепер, на жаль, Ізюм... Росія всюди залишає по собі смерть. І повинна за це відповідати. Світ повинен притягнути Росію до реальної відповідальності за цю війну. Зробимо все для цього", - сказав Володимир Зеленський.

У вечірньому відеозверненні президент сказав, що у п'ятницю в Ізюмі будуть українські та міжнародні журналісти, а влада оприлюднить більше інформації.

10 вересня російська армія під натиском ЗСУ відступили з Ізюму та деяких інших населених пунктів Харківської області.

Загиблі і вбиті

Начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов розповів, що в Ізюмі виявили масове поховання на понад 440 тіл.

"Ми знаємо, що дехто був убитий [розстріляний], дехто загинув від артилерійського вогню, так званих мінно-вибухових травм. Дехто загинув від авіаударів. Багато тіл ще не впізнані", - сказав Болвінов у коментарі Sky News.

За його словами, усі тіла ексгумують і відправлять на судово-медичну експертизу.

"Не називати це Бучею"

Про масові поховання у лісосмузі Ізюма Харківської області заявив і уповноважений з питань зниклих безвісти Олег Котенко.

В ефірі телеканалу "Настоящее время" Котенко підтвердив справжність фото, опублікованих в інтернеті. На цих знімках - масові поховання у лісі в Ізюмі, отримані від українських журналістів. На хрестах написи "ВСУ, 17 людей, з моргу", "345", "412", на деяких - прізвища.

Автор фото, ЕРА Підпис до фото, Поховання загиблих у БУчі

Котенко уточнив, що йдеться про сотні загиблих.

"Коли вони захоплювали місто, то були сильні обстріли і люди помирали просто на вулицях. Ритуальні служби не знали, що це за люди, але вони їх забирали і хоронили на цьому кладовищі", - сказав уповноважений.

Він також припустив, що більшість загиблих - від артобстрілів.

"Я не хочу називати це Бучею. Тут більш цивілізовано поховані люди", - додав він.

Уповноважений висловив сподівання, що ритуальні служби вели реєстр, який допоможе встановити, де загинули поховані люди і хто вони.

"Тисяча загиблих"

Раніше депутат Ізюмської міськради Максим Стрельник казав, що за час російської окупації в Ізюмі Харківської області загинули щонайменше 1000 мирних жителів.

"За тією інформацією, що ми маємо, щонайменше тисяча мешканців міста загинула внаслідок саме воєнних дій. Але ще більша кількість людей, ми вважаємо, постраждала через те, що їм не змогли вчасно надати необхідну медичну допомогу, оскільки окупанти ще в березні зруйнували всі медичні заклади, вони не функціонували", - заявляв Стрельник на брифінгу.

За його словами, доступ до ліків був обмежений, російські військові розграбовували аптеки.

Автор фото, Reuters

За даними міськради, в Ізюмі залишається близько 10 тис. жителів.

У місті зруйновано понад 80% інфраструктури.

Питання можливої евакуації через наближення опалювального сезону, за словами Стрельника, обговорять на найвищому рівні, але поки що такого рішення немає.