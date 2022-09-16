Молоток, мотузка і струм. Поліція розповіла про катівні на Харківщині під окупацією

30 хвилин(и) тому

Автор фото, Дмитро Лубінець Підпис до фото, Омбудсмен Дмитро Лубінець опублікував фото з однієї з катівень на Харківщині

Національна поліція, яка запрацювала на звільнених ЗСУ територіях Харківської області, заявила, що вже задокументувала там багато злочинів проти цивільного населення.

Як передає кореспондент ВВС News Україна, голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив про існування щонайменше 10 катівень на Харківщині.

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Зокрема, дві катівні виявили в Балаклії. Одну з них облаштували в приміщенні поліцейського відділку. Там тримали приблизно 40 людей, з-поміж них вісьмох жінок.

За словами Клименка, їх били та принижували, наприклад, дозволяли вийти в туалет лише двічі на день, а жінкам дозволяли використовувати для гігієнічних потреб лише медичні маски.

Охороняли цю катівню, каже Клименко, бійці російського ОМОНу з Тольятті, співробітники ФСБ і Росгвардії, а тож військові "ЛНР".

Російська влада заперечує, що її армія скоює воєнні злочини та катує цивільних.

Коли світу відкрилися звірства у Бучі, російські посадовці називали ці кадри постановочними.

"Сліди від оголених дротів на руках"

Автор фото, Дмитро Лубінець Підпис до фото, Омбудсмен показав "інструменти", якими допитували цивільних, щоби отримати свідчення у співпраці з ЗСУ

Ще одна катівня була в друкарні в Балаклії. За словами Ігоря Клименка, вона була жорстокішою.

Затриманих там цілодобово тримали в чотирьох пластикових боксах, які привезли з місцевого суду.

"Бачимо на руках людей звідти сліди від оголених дротів. Також там знайшли молотки і мотузку. Одного 40-річного аграрія саме так задушили", - розповів подробиці голова Нацполіції.

На стінах карцерів від руки було видряпано на стінах "Отче наш", а також відлік днів, скільки люди там перебували.

Автор фото, Дмитро Лубінець Підпис до фото, Затримані писали на стіні катівні дні свого перебування там

Затриманих допитували і катували, вимагали видати ветеранів АТО тощо, додав Клименко.

Нацполіція знайшла катівні в Ізюмі і Вовчанську. В останньому тримали шістьох громадян Шрі-Ланки, які навчались в медичному коледжі в Купянську. У двох людей на великих пальцях ніг відірвані нігті, психологічний стан однієї з жінок настільки важкий, що вона не може говорити.

Сотні поховань

Загалом, повідомив голова Нацполу, лише біля Ізюму виявили 445 поховань. Більшість - цивільні мешканці. Процес ідентифікації тіл продовжується. Ексгумація лише почалася.

Поза масовими похованнями знайдено вже 50 тіл мешканців Харківської області.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Біля Ізюму виявили 445 поховань

На деяких тілах виявлено сліди катувань, наприклад, вирвані нігті та відрізані вуха, зазначив Ігор Клименко.

Окрім того, російські військові, які облаштували свої позиції неподалік кладовища, задля розваги розстрілювали пам'ятники на могилах, каже він.

"Будеш у нас сидіти як талісман"

Ізюм також відвідав уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. Він оприлюднив свідчення очевидців та фото з катівень.

"Якщо хтось думав, що вони зупинилися на Бучі, бо жахнулися своєї жорстокості - це не так", - переконаний омбудсмен.

Омбудсмен розповів історію місцевого мешканця Олександра, якій провів "на підвалі" у окупованій Балаклії понад 3 місяці.

"Будеш у нас сидіти як талісман", - казали російські військові йому, розповідає омбудсмен.

У камері, меншій, ніж 7 квадратних метрів, разом з Олександром впродовж трьох місяців були ще 8 людей.

До нього застосовували тортури: електричний струм, били битою по голові та тулубу, різали ножем. З Олександра вибивали зізнання, що він був коригувальником вогню для ЗСУ. Тортури знімали на камери.

За словами Лубінця, чоловік не підписав жодного документа, але каже, що ті, хто зізнався - зникали, їх подальша доля невідома.