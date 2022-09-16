Вибухи в окупованих Херсоні та Луганську: загинули "генпрокурор ЛНР" і його заступниця

1 година тому

Автор фото, Колаж, фото gplnr.su Підпис до фото, Загиблий "генпрокурор" та його заступниця. Такі фото опублікували на сайті "генпрокуратури ЛНР"

Протягом одного дня сталися потужні вибухи в районі адміністративних будівель одразу двох окупованих українських територій - Луганська та Херсона. Від вибухів у так званій прокуратурі Луганська загинув "генпрокурор" Сергій Горенко та його заступниця, повідомляють російські ЗМІ.

Ми зібрали усі деталі, які відомі на цей час.

Вибух у Луганську

Агентство "РИА Новости" опублікувало відео, де видно пошкоджені вікна в будівлі "прокуратури ЛНР".

Лідер "ЛНР" Леонід Пасічник підтвердив, що під час вибуху загинув "генпрокурор" Сергій Горенко та його заступниця Катерина Стегленко.

Він називає інцидент "терактом" і звинувачує Україну, пишуть російські ЗМІ. Водночас він просить місцевих не панікувати, і називає ситуацією "контрольованою".

Смерть "генпрокурора" та його заступниці російському "Інтерфаксу" підтвердили також в екстрених службах Луганська.

Що спричинило вибух, наразі достеменно невідомо. Деякі ЗМІ пишуть про авіаудар ЗСУ, інші - що вибух пролунав усередині будівлі.

У Офісі президента України прокоментували повідомлення про смерть чиновників, фактично заперечивши причетність України до інциденту.

"Ліквідацію так званого "генпрокурора ЛНР" та його заступника у власному кабінеті варто розглядати не інакше як розбірки місцевих кримінальних ОЗУ, що не поділили награбоване майно напередодні масштабної втечі. Інша версія - зачистка російських свідків воєнних злочинів. Слідство покаже", - написав у своєму твіттері радник керівника ОП Михайло Подоляк.

Голова Слідчого комітету РФ доручив відкрити кримінальну справу за фактом смерті чиновників.

Приліт у Херсон

Цього ж дня "РИА Новости" написали про вибух в адміністративній будівлі окупованого Херсону.

Біля будівлі впало щонайменше п'ять ракет, пише агенція. Видання також публікує відео вибухів, на якому видно дим, що здіймається позаду будівлі.

"Заступник адміністрації Херсонщини" Кирило Стремоусов каже, що удар, який він називає українським, прийшовся на його кабінет.

"Прямо до мене в кабінет, відверто кажучи, прилетіло 5 HIMARS, моє крило, де я перебував, практично зруйновано", - цитує його російський "Інтерфакс".

Автор фото, скріншот із відео Стратком ЗСУ Підпис до фото, Задимлена вулиця у Херсоні

Пізніше кореспондент "РИА Новости" повідомив, що у будівлі нібито знайшли елементи HIMARS.

Окупаційна влада заявляє, що в результаті удару постраждали і житлові будинки поблизу.

Речник одеської ОВА Сергій Братчук з посиланням на місцевих мешканців каже, що в Херсоні йдеться не про саму адміністрацію, а про розташований поруч Апеляційний суд.

Теракт "під фальшивим прапором?"

Телеграм-канал Страткому ЗСУ теж прокоментував вибухи у Херсоні, написавши, що російські пропагандисти "верещать" про те, що "хтось знову покурив у невстановленому місці".

"Вибух в Херсоні пролунав під час наради голів муніципальних округів, сформованих окупаційною владою. На відео також можна побачити, як з будівлі вибігають військові", - йшлося в підписі до відео, яке згодом опублікував Стратком.

ГУР і оперативне командування "Південь" зранку попереджали про можливий теракт "під фальшивим прапором", який готує Росія і закликали людей не виходити в громадські місця.

ВВС не може оперативно спростувати чи підтвердити цю інформацію в умовах війни.

Тим часом, на Херсонщині триває наступ українських військ.