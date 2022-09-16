Бої на кордоні Киргизстану і Таджикистану: що там відбувається

1 година тому

Автор фото, VYACHESLAV OSELEDKO / AFP

Киргизстан і Таджикистан домовилися про припинення вогню на кордоні двох країн. Напередодні на киргизько-таджицькому кордоні почалися запеклі бойові зіткнення. У п'ятницю вранці обстріл шести прикордонних нарядів Киргизстану зачепив Баткенський та Лейлекський район Баткенської області, повідомила прикордонна служба країни.

Баткенська область - найбільш віддалений та західний район Киргизстану, який межує як з Таджикистаном, так і з Узбекистаном. У Баткенській області досі не погоджені 308 кілометрів таджицько-киргизького кордону, а також прилеглі до них 210 тисяч гектарів - територія трохи менша, ніж площа Люксембурга.

У цій області також розташований таджицький анклав Ворух, де живуть 35 тисяч таджикистанців.

Часто на цих спірних територіях виникають конфлікти між місцевими жителями, які переростають в озброєні зіткнення між прикордонниками двох країн.

Обидві країни є членами очолюваного Росією оборонного союзу ОДКБ.

У четвер Таджикистан повідомив про двох загиблих прикордонників та кількох поранених, а Киргизстан повідомив про 42 постраждалих, серед яких мирні жителі та діти. Влада обох країн почала евакуацію населених пунктів, прилеглих до кордону.

Перестрілка почалася два дні тому напередодні саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у сусідньому Узбекистані, де зібралися лідери країн-членів організації, щоб обговорити питання регіональної безпеки та економічної співпраці.

На саміті в Самарканді присутні президенти Киргизстану Садир Жапаров і Таджикистану Емомалі Рахмон. На днях в п'ятницю пресслужба киргизького президента повідомила, що Жапаров та Рахмон провели перемовини про ситуацію на кордоні.

"Лідери двох країн домовилися дати доручення відповідним структурам про припинення вогню та відведення сил і засобів від лінії зіткнення. Буде створена комісія з розслідування обставин та причин того, що сталося", - повідомили в преслужбі.

У повідомленні також йдеться про те, що домовленість про прискорення роботи міжурядової комісії з демілітації і демаркації державного кордону.

У п'ятницю в пресслужбі прикордонної служби держкомітету нацбезпеки Киргизстану заявили, що голови спецслужб двох країн Камчибек Ташиєв та Саймумин Ятимов домовилися про припинення вогню о 16-ій годині (13-та за Києвом).

До цього прикордонні служби обох країн повідомляли про стрілянину по всьому периметру кордону. Прикордонна служба Киргизстану заявляла про ракетні удари по інфраструктурі міста Баткен, центру Баткенської області.

Свідчення про причини початку стрілянини суперечливі. Киргизькі прикордонники заявили, що таджицькі прикордонники спровокували відкрити вогонь, базуючись на спірній території.

А таджицька сторона заявила, що киргизькі прикордонники почали стріляти безпричинно.

Обидві країни обвинувачують одне одного в перекиданні важкої військової техніки до кордону та порушенні спільних домовленостей і заявляють про обстріли прикордонних застав і населених пунктів. Киргизстан вручив ноту протесту посольству Таджикистану, заявивши про порушення раніше досягнутих домовленостей.

Прикордонна служба Киргизстану заявила про спроби таджицьких прикордонників захопити населені пункти на території Киргизстану. На деяких спірних територіях Баткенської області часто проживають громадяни обох країн, і, крім того, там перебувають 7 анклавів (територій однієї держави, оточених територією іншого).

Вони дісталися Киргизстану і Таджикистану як спадщина від СРСР і досі часто стають конфліктними зонами через побутові суперечки про місцеву інфраструктуру - водойми, дороги чи пасовища.

На цей раз перші постріли також прозвучали неподалік від таджицького анклаву Ворух, де живуть 35 тисяч таджикистанців, повідомляє прикордонна служба Таджикистану. Як і в Таджикистані, так і в Киргизстані розташовані російські військові бази.