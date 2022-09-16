Путін про війну в Україні: план не підлягає корегуванню
Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія воює не повною армією і поступово займає нові території. Змінювати план війни через поразку на Харківщині не збирається.
Ось так він прокоментував хід бойових дій в Україні.
"План коригування не підлягає. Генштаб під час операції ухвалює оперативні рішення. Щось вважається ключовим, основною метою, а основною метою є звільнення всієї території Донбасу, ця робота триває, попри спроби контрнаступу української армії", - заявив Путін.
Під час наступу з 6 по 15 вересня Україна звільнила від росіян майже всю територію Харківської області.
Також ЗСУ звільнили місто Святогірськ на Донеччині, підійшло до Лиману і зайняли низку сіл на Луганщині.
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