Зв'язані руки і мотузка на шиї. В Ізюмі розкопали масові могили з сотнями людей

1 година тому

Автор фото, офіс президента

У лісі у місті Ізюм, що на Харківщині, знайшли масові могили, де були поховані понад 400 українських цивільних та військових.

Є тіла з ознаками тортур, є загиблі внаслідок ракетних обстрілів. Серед них багато жінок та дітей.

Про це розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він каже, що є докази, що військових ЗСУ катували і розстрілювали впритул.

Автор фото, STRINGER

"Це геноцид української нації. Це вбивства наших дітей, наших жінок, наших чоловіків і це - цивільне населення", - заявив омбудсмен, який був сьогодні в Ізюмі.

В одній могилі, зокрема, знайшли близько 20 солдатів, деякі зі зв'язаними руками, а один із петлею на шиї.

16 вересня в Ізюмі цілий день проводили ексгумацію тіл. Поліція каже, що виявила 445 могил, але в деяких міститься більше одного тіла. Скільки саме людей там поховано, зможуть сказати пізніше.

Прокурор Харківської області Олександр Ільєнков вважає, що тут безсумнівно скоєні воєнні злочини.

"У першій могилі є цивільна особа, яка має мотузку на шиї. Тому ми бачимо сліди тортур", - сказав він BBC.

За його словами, майже всі загинули через російських військових.

"Деякі з них були вбиті, деякі піддані тортурам, деякі вбиті через авіаційні та артилерійські удари РФ", - зазначив прокурор.

Автор фото, офіс президента

На місце поховань сьогодні було багато журналістів. До кореспондентів ВВС підійшов місцевий житель на ім'я Максим і попросив записати його розповідь про тортури.

Він сказав, що росіяни затримали його на початку вересня. Чоловік показав сліди від наручників на руках і сказав, що його били електричним струмом. Вийти з ув'язнення, за його словами, він зміг лише після 10 вересня, коли українські війська звільнили місто.

Президент Володимир Зеленський у спеціальному відеозверненні, присвяченому Ізюму, закликав світ визнати Росію державою - спонсором тероризму.

"Сьогодні світ має побачити, що залишила після себе російська армія. Ми ще точно не знаємо, скільки там тіл… Росія вже стала найбільшим джерелом тероризму у світі. Жодна інша терористична сила не залишає по собі стільки смертей. Це треба закріпити юридично. Світ має діяти", - заявив Зеленський.

Він назвав росіян вбивцями і катами, які позбавлені всього людського.

"Не втечете. Не сховаєтеся. Відплата буде справедливо страшною. За кожного українця, за кожну закатовану душу", - заявив президент.

По мірі того, як з Ізюма надходила інформація про масові поховання, світ почав засуджувати вбивства.

Так, посол США в Україні Бріджіт Брінк заявила, що Росія має відповідати за звірства в Україні.

Президент Литви Гітанас Науседа перепостив у себе в твіттері фото могил, знайдених у Ізюмі, і закликав допомогти Україні всіма засобами.

"Черговий доказ російської жорстокості, виявлення масових поховань та камер тортур в Ізюмі. Окупанти сіють страждання і смерть скрізь, де з'являються. Вони роблять це сьогодні, зроблять це завтра", - зазначив президент Литви.

Автор фото, GLEB GARANICH

Спали стоячи

У ще одному звільненому місті на Харківщині також знайшли сліди катувань людей. Це Куп'янськ, що на північ від Ізюму.

Там СБУ розслідує незаконне утримання і знущання.

У райвідділку поліції Куп'янська облаштували незаконну в'язницю.

Слідчі встановили, що тут росіяни знущалися з місцевих мешканців, які відмовлялися співпрацювати. У камерах, розрахованих на 140 людей, тримали по 400. Люди були змушені спати стоячі.

СБУ документує звірства та інші воєнні злочини у рамках кримінальних проваджень за ст. 438 Кримінального кодексу - порушення законів та звичаїв війни.