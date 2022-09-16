"Буча, Маріуполь, тепер Ізюм. Росія всюди залишає по собі смерть"
Ізюм звільнили від російської окупації 13 вересня. Це - результат стрімкого контрнаступу української армії на Харківщині.
А вже 15 вересня президент Зеленський заявив, що в місті виявили масові братські могили.
Відсьогодні розпочалася ексгумація тіл.
За словами обмудсмена Дмитра Лубінця, в деяких могилах поховані цілі родини цивільних - з однаковою датою смерті.
Лубінець також розповів "Радіо Свобода", що знайдені тіла українських військових із ймовірними ознаками катувань - у них були зав'язані руки.
Станом натепер похованими в братських могилах Ізюма вважаються 445 людей.
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