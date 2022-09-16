"Буча, Маріуполь, тепер Ізюм. Росія всюди залишає по собі смерть"

55 хвилин(и) тому

Ізюм звільнили від російської окупації 13 вересня. Це - результат стрімкого контрнаступу української армії на Харківщині.

А вже 15 вересня президент Зеленський заявив, що в місті виявили масові братські могили.

Відсьогодні розпочалася ексгумація тіл.

За словами обмудсмена Дмитра Лубінця, в деяких могилах поховані цілі родини цивільних - з однаковою датою смерті.

Лубінець також розповів "Радіо Свобода", що знайдені тіла українських військових із ймовірними ознаками катувань - у них були зав'язані руки.

Станом натепер похованими в братських могилах Ізюма вважаються 445 людей.