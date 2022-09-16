Світ шокований масовими вбивствами в Ізюмі - Росія має відповісти

42 хвилин(и) тому

Автор фото, OLEG PETRASYUK/EPA-EFE/REX/Shutterstock

Світові лідери засуджують звірства російських військових в Ізюмі на Харківщині і закликають примусити Росію відповісти.

У лісі у місті Ізюм, що на Харківщині, знайшли масові могили, де були поховані понад 400 українських цивільних та військових. Є тіла з ознаками тортур, є загиблі внаслідок ракетних обстрілів. Серед них багато жінок та дітей.

Агресивна війна Росії проти України залишає кривавий слід і руйнування по всій Україні, заявив віце-президент Єврокомісії Жозеп Боррель.

Він сказав, що ЄС шокований масовими похованнями у звільненому нещодавно Ізюмі, де знайшли понад 440 тіл. Про це йдеться у заяві Борреля на сайті Європейської служби зовнішньої дії.

"Тисячі цивільних вже були вбиті, набагато більше піддалися катуванням, переслідуванням, сексуальному насильству, викраденню або примусовому переміщенню. Ця нелюдська поведінка російських сил, при повній зневазі до міжнародного гуманітарного права і Женевських конвенцій, повинна припинитися негайно", - наголосив Боррель.

Автор фото, офіс президента

Також він заявив, що Росія, її політичне керівництво і усі причетні до нинішніх порушень міжнародного права і міжнародного гуманітарного права в Україні повинні бути притягнені до відповідальності.

"ЄС підтримує усі зусилля у цьому відношенні", - сказав Боррель.

Державний секретар США Ентоні Блінкен у п'ятницю заявив, що масове поховання в Ізюмі є черговим свідченням російської жорстокості в Україні.

Як сказав Блінкен на пресконференції, необхідно "створити доказову базу і задокументувати звірства, які були скоєні". На його думку, "в багатьох випадках вони будуть рівнозначні воєнним злочинам".

Водночас посол США в Україні Бріджит Брінк наголошує, що звірства російської армії в Ізюмі на Харківщині мають зміцнити підтримку України. Про це вона написала у твітер.

"Жахливі новини про масове поховання в Ізюмі мають зміцнити нашу колективну рішучість притягнути Росію до відповідальності за її звірства та підтримати Україну в її зусиллях захистити свою Батьківщину та звільнити її громадян, які неймовірно страждають від російських військ", - наголосила Брінк.

Автор фото, офіс президента

Президент Литви Гітанас Науседа перепостив у себе в твіттері фото могил, знайдених у Ізюмі, і закликав допомогти Україні всіма засобами.

"Черговий доказ російської жорстокості, виявлення масових поховань та камер тортур в Ізюмі. Окупанти сіють страждання і смерть скрізь, де з'являються. Вони роблять це сьогодні, зроблять це завтра", - зазначив президент Литви.