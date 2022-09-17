Саудівського принца запросили на похорон королеви. Правозахисники обурені

Френк Гарднер

Кореспондент ВВС з питань безпеки

26 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Зустріч королеви й Мохаммеда бін Салмана у 2018 році, до вбивства Джамаля Хашоггі

Наслідний принц і фактичний правитель Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман отримав запрошення на похорон королеви Єлизавети II, який відбудеться у понеділок. Цей крок Британії викликав шквал протестів з боку правозахисників.

За даними американської розвідки, принц особисто санкціонував вбивство саудівського опозиційного журналіста Джамаля Хашоггі в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі 2018 року.

Мохаммед бін Салман і його уряд заперечували це, але на Заході принца вважали чимось на зразок ізгоя, і відтоді він не був у Великій Британії.

Представник посольства Саудівської Аравії підтвердив, що принц приїде до Лондона цими вихідними, але незрозуміло, чи буде він присутній на похороні в понеділок.

Хатідже Дженгіз, наречена вбитого саудівського журналіста, заявила, що це запрошення заплямило пам'ять королеви Єлизавети II. Вона закликала заарештувати наслідного принца, коли він приземлиться в Лондоні, хоча сумнівається, що це станеться.

"Кампанія проти торгівлі зброєю" (CAAT), що базується у Великій Британії, звинуватила Саудівську Аравію та інші монархії Перської затоки в тому, що вони використали похорон королеви як спосіб "вибілити" серйозні факти порушення прав людини у своїх країнах.

За оцінками організації, з початку війни в Ємені вісім років тому Британія продала коаліції, що воює там під керівництвом Саудівської Аравії, зброї на суму понад 23 мільярди доларів.

Саудівська Аравія, попри різку критику на її адресу у сфері прав людини, залишається вірним союзником Британії у Перській затоці, де Захід розглядає її як захист проти агресивного експансіонізму Ірану.

Вона купує західну зброю, наймає тисячі іноземних робітників, приймає в себе щорічну прощу до священної для мусульман Мекки та допомагає стабілізувати ціни на нафту.

Усе це частково пояснює, чому міжнародна критика наслідного принца здебільшого приглушена.