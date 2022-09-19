Росіяни обстріляли зону Південноукраїнської АЕС, відключилися високовольтні лінії

1 година тому

Автор фото, Південноукраїнська АЕС

Росія вночі обстріляла промислову зону Південноукраїнської атомної електростанції, ракета впала за 300 м від реакторів, повідомили в пресслужбі держаного підприємства "Енергоатом".

Південноукраїнська АЕС розташована в умовному тилу - на відстані понад 200 км від лінії фронту на півночі Миколаївщини.

"О 00:20 російська армія здійснила ракетний обстріл промислової зони Південноукраїнської атомної електростанції. Потужний вибух стався всього за 300 м від реакторів ПАЕС", - йдеться у заяві.

Ударною хвилею пошкоджено будівлі АЕС, розбито понад 100 вікон.

Автор фото, ПАЕС

Відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південноукраїнського енергокомплексу.

В "Енергоатомі" додали, що також відключилися три високовольтні лінії електропередачі.

Автор фото, Енергоатом Підпис до фото, Так виглядав момент вибуху. Фото показали в "Енергоатомі"

За повідомленням, зараз всі три енергоблоки ПАЕС працюють у штатному режимі.

Потерпілих серед персоналу станції немає.

"Акти ядерного тероризму росіян загрожують усьому світові. Їх треба негайно зупинити, аби не допустити нової катастрофи", - додали в "Енергоатомі".

Автор фото, Енергоатом Підпис до фото, Вирва від нічного вибуху ракети у промисловій зоні Південноукраїнської АЕС: діаметр - 4 м, глибина - 2 м

На обстріл АЕС відреагував і президент Володимир Зеленський.

"Окупанти знову захотіли постріляти, але забули, що таке атомна станція. Росія наражає на небезпеку весь світ. Маємо зупинити її, поки не пізно", - написав він.

Ситуація на інших АЕС

Російські ракети вже неодноразово пролітали в небезпечній близькості до Південноукраїнської АЕС, а на ще одній українській АЕС - Запорізькій - російська армія розмістила військову техніку.

Автор фото, ВВС

Запорізька атомна станція - найбільша в Європі, має шість ядерних реакторів. Вже пів року вона в руках окупаційних військ.

Росія звинувачує в обстрілах Збройні сили України. Київ каже про "ядерний тероризм" Кремля та про величезну небезпеку для усього світу.

На початку вересня Запорізьку АЕС відвідала місія МАГАТЕ. У своєму звіті вони вказали, що з початку захоплення станції росіянами - у березні - суттєво порушені всі сім основ ядерної безпеки.

На початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого російські війська захопили Чорнобильську АЕС і більше місяця перебували на її території.