На горі Піп Іван випав сніг

32 хвилин(и) тому

Автор фото, Чорногірський пошуково-рятувальний пост

На горі Піп Іван Чорногірський у понеділок, 19 вересня, падає сніг, повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

За повідомленням, хмарно, видимість обмежена, схили вкрилися льодом.

Вітер південно-західній 11-12 м/с. Температура повітря -3°С, додають рятувальники.

Автор фото, Vasyl Fitsak

Про сніг Чорногірський пост вперше повідомив у неділю, тоді казали про один градус морозу.

Відео з вершини гори Піп Іван опублікував гірський рятувальник Василь Фіцак. Він розповів, що 18 вересня о 8:00 мокрий дощ зі снігом плавно перейшов у сніг.

Піп Іван — одна з найвищих вершин українських Карпат висотою 2020.5 м. Розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Автор фото, Vasyl Fitsak

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. По Україні сильні пориви вітру - 15-20 м/с. Оголошено жовтий рівень небезпеки.

Український гідрометеорологічний центр також інформує про можливі паводки внаслідок сильних злив на річках Львівщини, Івано-Франківщини, Тернопільщини та Волині.

Автор фото, Vasyl Fitsak

У неділю перший сніг випав і в польських Татрах та Бескидах.

Рятувальники також опублікували фото засніжених вершин.

Автор фото, Ratunek