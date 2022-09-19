На горі Піп Іван випав сніг
На горі Піп Іван Чорногірський у понеділок, 19 вересня, падає сніг, повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.
За повідомленням, хмарно, видимість обмежена, схили вкрилися льодом.
Вітер південно-західній 11-12 м/с. Температура повітря -3°С, додають рятувальники.
Про сніг Чорногірський пост вперше повідомив у неділю, тоді казали про один градус морозу.
Відео з вершини гори Піп Іван опублікував гірський рятувальник Василь Фіцак. Він розповів, що 18 вересня о 8:00 мокрий дощ зі снігом плавно перейшов у сніг.
Піп Іван — одна з найвищих вершин українських Карпат висотою 2020.5 м. Розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. По Україні сильні пориви вітру - 15-20 м/с. Оголошено жовтий рівень небезпеки.
Український гідрометеорологічний центр також інформує про можливі паводки внаслідок сильних злив на річках Львівщини, Івано-Франківщини, Тернопільщини та Волині.
У неділю перший сніг випав і в польських Татрах та Бескидах.
Рятувальники також опублікували фото засніжених вершин.