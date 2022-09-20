"Захоплені землі повернуть Україні". Ердоган заявив, що Путін хоче покінчити з війною

42 хвилин(и) тому

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Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган в інтерв'ю американському телеканалу PBS заявив, що Володимир Путін (він назвав його "дорогим другом") нібито прагне якнайшвидше закінчити війну. Про це вони говорили у Самарканді минулого тижня на саміті ШОС.

У Кремлі вже встигли відреагувати і заявити, що не бачать дипломатичного шляху завершення війни.

"В Узбекистані я зустрівся з президентом Путіним, і у нас з ним відбулися дуже ґрунтовні дискусії. І він насправді продемонстрував мені, що готовий покінчити з цим якнайшвидше. Це було моє враження, тому що ситуація розвивається досить проблематично", - заявив турецький президент.

На запитання, чи варто дозволити Росії залишити за собою частину території, забраної в України після початку вторгнення, Ердоган відповів: "Ні, безперечно, ні".

"Якщо в Україні буде встановлений мир, звичайно, повернення захоплених земель стане дуже важливим. Це те, що очікується. Це те, що потрібно. Пан Путін зробив певні кроки. Ми зробили певні кроки", - відповів президент Туреччини, не уточнюючи, які саме кроки.

"Захоплені землі повернуть Україні", - додав він. Відповідаючи на уточнювальне питання, як бути з Кримом, Ердоган нагадав, що був проти анексії з 2014 року: "Ми просили його [Путіна] повернути Крим законним власникам. [...] Але відтоді, на жаль, не було зроблено жодного одного кроку вперед".

На запитання, чи Путін визнає, що прорахувався і сильно недооцінив волю українського народу боротися за свою країну, Ердоган відповів: "Жоден лідер не захоче визнавати, що помилився. Ніхто не скаже - так, я помилився". "Лідерам дуже важко відступати", - вважає він.

Турецький президент при цьому наголосив: "Ніяке вторгнення не може бути виправдане".

Під час саміту ШОС керівник Індії публічно заявив Путіну, що зараз не час для війни.

При цьому Путін тоді вину за тривалий конфлікт поклав на Україну.

Реакція Кремля

При цьому Кремль вже заявив, що перспектив для дипломатичного врегулювання ситуації в Україні наразі немає.

Про це заявив "Інтерфаксу" речник президента Росії Дмитро Пєсков.

"Що стосується можливості політико-дипломатичного врегулювання ситуації. Наразі такі перспективи не проглядаються", - сказав Пєсков.

Автор фото, Офіс президента

Позиція України

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що умовою мирних переговорів з Росією є виведення військ з України.

Проте допустив, що питання Криму може бути предметом окремої розмови.

На запитання журналіста Reuters, чи в змозі Україна зрештою повернути анексований Росією Крим, Володимир Зеленський відповів: "Немає іншого шансу. Немає виходу".

І відразу додав: "Так може статися, що Крим повертатиметься дипломатичним шляхом... Що за коло осіб обговорюватиме це питання і коли це буде, я не можу зараз сказати".

Президент Зеленський напередодні закликав військових зберігати темп наступу після вдалої операції біля Харкова.