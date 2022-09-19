Хотів посадити дерево - а знайшов візантійську мозаїку

Еліс Девіс

BBC News

1 година тому

Автор фото, Reuters

Палестинський фермер знайшов вишукану візантійську мозаїчну підлогу, коли намагався посадити оливкове дерево на своїй землі в секторі Газа.

Салман аль-Набахін сказав, що вони з сином копали землю - і відкопали цей витвір мистецтва.

Пізніше вони виявили ще кілька частин мозаїки із зображеннями різнокольорових тварин і птахів.

Експерти назвали знахідку одним із найбільших археологічних скарбів, будь-коли знайдених у Газі.

Набахін сказав агенції Reuters, що після пошуків в інтернеті він зрозумів, що мозаїка належить до візантійської доби.

Візантійська імперія була східною частиною Римської імперії, історія якої сягає до 330 року нашої ери. Вона проіснувала понад тисячу років і в останні століття була православною. Її знищили османи в XV столітті.

"Я вважаю це скарбом, навіть чимось дорожчим за скарб. Це палестинська спадщина", - сказав Набахім.

Автор фото, Reuters

Автор фото, AFP via Getty Images

Автор фото, Reuters

Археолог Рене Ельтер з Французької біблійно-археологічної школи Єрусалиму сказав Associated Press, що мозаїка є "винятковою".

"Це найкрасивіші мозаїчні підлоги, знайдені в Газі, як з точки зору якості графічного зображення, так і складності геометрії", - сказав він.

"Мозаїчну підлогу такої витонченості, такої точності графіки та багатства кольорів ніколи не знаходили в секторі Газа", - додав він.

Міністерство туризму та старожитностей Палестинської автономії повідомило, що до розкопок на місці знахідки залучили міжнародних експертів.

Газа колись була жвавим торговим шляхом, тож вона багата на старожитності.