В Україні дозволили другий бустер і щеплення від ковіду дітям від 5 років

Діана Куришко

BBC News Україна

1 година тому

Автор фото, MAYELA LOPEZ Підпис до фото, Щеплення від ковіду дітям від 5 років дозволено у багатьох країнах світу. На фото - щеплення у Коста-Ріці. Лютий 2022 року

В Україні дозволили щеплення другою бустерною дозою і вакцинацію від Covid-19 дітям від 5 років.

Про це на брифінгу повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Раніше в Україні була дозволена лише одна бустерна доза, яку робили після двох основних.

Також раніше від ковіду вакцинували лише дітей віком від 12 років. Тепер можна від 5 років, але поки немає чим.

Другий бустер. Що відомо?

Зараз в Україні можна робити другу бустерну дозу від ковіду для всіх охочих, розповів пан Кузін.

Друга бустерна доза має йти після першого бустера з інтервалом щонайменше 4 місяці.

До цього другий бустер був дозволений лише людям із груп ризику. Наразі - всім повнолітнім, у кого з часу першого бустеру минуло щонайменше чотири місяці.

Важливо не плутати другий і перший бустер. Перший бустер - це додаткове щеплення, яке роблять людям після повного курсу. Тобто фактичне третє щеплення від ковіду.

Другий бустер - це четверта доза вакцини для тих, хто отримав дві основні дози і третю додаткову.

Крім того МОЗ зменшив мінімальний термін між базовим курсом щеплення від ковіду та першим бустером. Раніше для цього треба було чекати щонайменше 6 місяців, зараз достатньо 5.

Автор фото, unian

Тобто зараз схема щеплення від ковіду має виглядати так:

дорослі люди мають отримати первинний курс двома дозами вакцини від ковіду або однією Janssen;

через 5 місяців після цього слід зробити перше бустерне щеплення;

через 4 місяці після цього - друге бустерне щеплення.

Схеми вакцинація. Чим робити бустер?

До рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні запрацювали оновлені схеми вакцинації.

Тепер вакцину CoronoVac можна використовувати для бустерного щеплення після застосування інших вакцин.

Автор фото, МОЗ

Тобто, якщо людина отримала базовий курс вакциною Pfizer, Moderna чи будь-якою іншою вакциною, вона може отримати бустерне щеплення (як перше, так і друге) вакциною CoronoVac.

"Ці схеми вакцинації, окрім того, що безпечні, вони ще й захищають від госпіталізації та ризиків смерті внаслідок коронавірусної хвороби", - зазначив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Автор фото, МОЗ

Які вакцини зараз є в Україні?

Наразі в Україні є три вакцини від ковіду: CoronaVac, Janssen і Pfizer.

Найбільше - CoronaVac, близько 5 млн доз. Це інактивна вакцина - вона містить у своєму складі "вбитий" вірус. Організм реагує на нього та виробляє імунітет. Це давня перевірена технологія, яка існує вже близько 70 років. За таким самим принципом працюють деякі вакцини проти поліомієліту та грипу.

Оскільки CoronaVac найбільше, ймовірно, її будуть пропонувати для щеплення.

Також є близько 30 тисяч вакцини Janssen.

Останні кілька тижнів спостерігалась нестача вакцини від Pfizer, розповідають у МОЗ.

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Так сталось, що зараз Україна отримує вакцини лише безоплатно - у рамках міжнародного механізму COVAX. Контракти на закупівлю вакцини за гроші держбюджету розірвали з метою економії через війну.

Кілька днів тому приїхали 400 тисяч доз Pfizer. Загалом у рамках механізму COVAX очікується 1,8 млн доз вакцини Pfizer.

Щеплення дітей від 5 років

В Україні дозволили вакцинацію від коронавірусу дітям від 5 років. Раніше в Україні щеплювали від ковіду дітей віком лише від 12 років.

Олена Луцька, дитячий інфекціоніст і педіатр, коментуючи рішення МОЗ, зазначила, що щеплювати дітей від ковіду потрібно.

"Бо діти теж хворіють. Можуть хворіти важко та мати ускладнення. Вакцину дослідили достатньо, щоб дати дозвіл на вакцинацію дітей, тому це безперечно. Ризики мати важкий перебіг і ускладнення від хвороби набагато вищі, ніж мати ускладнення від вакцинації", - розповіла лікар в коментарі ВВС News Україна.

Щеплюють дітей віком від 5 до 11 років вакциною Comirnaty від Pfizer.

Вакцина Pfizer для дітей має спеціальне, інше дозування, ніж Pfizer для дорослих. Її в Україні ще немає.

Коли її привезуть, поки невідомо. У МОЗ терміни не називають.

Для щеплення дітей обов'язково має бути згода від батьків або опікунів.

Цифри зростають

Тим часом захворюваність на коронавірус в Україні зростає.

За минулий тиждень було виявлено майже 37 тисяч випадків захворювання, що на 50% більше, ніж тижнем раніше. Тоді було майже 24 тисячі випадків COVID-19.

Зростання фіксують з кінця липня. Зростає і кількість госпіталізованих пацієнтів. За минулий тиждень до лікарень потрапили майже 6 300 людей. Перед цим - 4734.

У МОЗ прогнозують зростання захворюваності восени. Проте, за оцінками, спалах буде не таким інтенсивним, як восени 2021 року, через значне охоплення вакцинацією.

Автор фото, unian

Через війну в Україні медичні заклади зазнали суттєвих пошкоджень. Повністю зруйновані 127 лікарень.

З них - 18 ковідних. Ще 15 медзакладів для лікування ковіду пошкоджені.

Близько 100 закладів охорони здоров'я розташовані на тимчасово окупованих територіях.