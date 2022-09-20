"ДНР" та "ЛНР" терміново хочуть в Росію. Що значить бажання швидко провести "референдуми"

9 хвилин(и) тому

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Сепаратисти Донбасу налякані українським контрнаступом і тому вкотре просять Росію анексувати окуповані українські території, що дозволить Кремлю отримати привід для загальної мобілізації та початку нового витка війни, заявив голова Луганської області Сергій Гайдай.

Так званий голова самопроголошеної "ДНР" Денис Пушилін запропонував так званому "голові ЛНР" Леоніду Пасічнику спільно провести "референдуми" про приєднання двох цих невизнаних міжнародною спільнотою утворень до Росії.

"Стерти неіснуючий кордон"

У понеділок увечері Пушилін опублікував відеозапис своєї телефонної розмови з Пасічником, у якій йдеться про підготовку до "референдуму".

"У мене пропозиція об'єднати зусилля, щоб виробили алгоритм дій, який дозволить розпочати питання щодо підготовки до референдуму, - каже Денис Пушилін у слухавку. - Нам деякі моменти потрібно підготувати спільно, деякі дії потрібно синхронізувати".

Перед цим у понеділок так звана "Громадська палата ЛНР" звернулася до Леоніда Пасічника з проханням терміново провести "референдум" про приєднання до Росії. Незабаром аналогічну заяву випустила "Громадська палата ДНР", яка звернулася до Дениса Пушиліна з таким же проханням.

"Настав час стерти неіснуючий кордон між нашими державами...", - заявив у понеділок журналістам голова "Громадської палати ДНР" Олександр Кофман.

Хоча у своїх зверненнях депутати просять провести референдуми негайно, голова "Громадської палати ЛНР" Олексій Карякін визнав, що їхня дата ще не визначена.

"Ми тільки сьогодні звернулися, і, звичайно, говорити про дату проведення референдуму поки що рано", - повідомив він в ефірі телеканалу "Россия-24".

Офіційної реакції Москви на ці повідомлення поки що не було, але перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД Віктор Водолацький заявив, що у "ЛНР" такий "референдум" відбудеться восени.

"Я думаю, це буде найближчим часом... Глава республіки зобов'язаний найближчим часом відреагувати на звернення. Це буде осінь, але не пізня", - припустив Водолацький.

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Заступник керівника ради безпеки РФ Дмитро Мевдвєдєв, який останнім часом робить найрізкіші і подекуди одіозні заяви, першим з керівників країни прокоментував "референдуми".

"Референдуми на Донбасі мають величезне значення не тільки для системного захисту мешканців "ЛНР", "ДНР" та інших звільнених територій, а й для відновлення історичної справедливості. Вони повністю змінюють вектор розвитку Росії на десятиліття", - заявив Медведєв.

За його словами, після прийняття нових територій до складу Росії геополітична трансформація у світі набуде незворотного характеру.

"Зазіхання на територію Росії - злочин, вчинення якого дозволяє використовувати всі сили самозахисту. Після внесення змін до Конституції нашої держави жоден майбутній керівник Росії, жодна посадова особа не зможе повернути ці рішення назад. Саме тому цих референдумів так бояться у Києві та на Заході. Саме тому їх і необхідно проводити", - заявив він.

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"ЗСУ загнали їх у глухий кут"

"Окупанти знову заговорили про "вибори без виборів", тому що збройні сили України загнали їх у глухий кут", - прокоментував голова Луганської області Сергій Гайдай вечірній дзвінок Пушиліна Пасічнику.

На його думку, формальне прохання самопроголошених територіальних утворень про приєднання до Росії потрібне Москві, щоб обґрунтувати новий виток війни, а поспішність викликана українським контрнаступом, який викликав паніку серед сепаратистів.

"Окупанти можуть провести фейковий "референдум", нашвидкуруч якось його зліпити, визнати "результати". За "результатами" вони усі захочуть вступити в склад РФ. І тоді вже деокупація тимчасово окупованої української Луганщини, з точки зору Росії, буде "прямим нападом на Росію", і це дасть можливість провести загальну мобілізацію, оголосити війну. Тому що з мобілізацією (зараз - Ред.) у них величезні проблеми. Набрати людей у нормальній кількості вони не можуть", - цитує Гайдая "Радіо Свобода".

Коментуючи повідомлення про "референдуми", радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що "російські пропагандисти закохані в них як панацею".

"Маю для них погані новини. Є глобальний консенсус та міжнародне право. Воно однозначне: Донецьк, Луганськ, Крим - це Україна. Будь-які спроби перефарбувати прапори - фікція, що нічого не змінить ні для нас, ні для партнерів".

Американський інститут вивчення війни (ISW) вважає заяви самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" про необхідність термінової анексії ознакою того, що контратака України на півночі викликає паніку у цих маріонеткових утворень.

Президент Росії Володимир Путін 21 лютого перед вторгненням в Україну підписав укази про визнання незалежності "ДНР" та "ЛНР".

Ці два сепаратистські утворення, захист яких Росія використовувала як привід для агресії, залишаються невизнаними міжнародною спільнотою. Про плани провести "референдуми" щодо приєднання до Росії "ДНР" та "ЛНР" заявляли ще у березні 2022 року.